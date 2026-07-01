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Pankrotis Elmo Rent läheb avaliku uurimise alla

Majandus
Elmo rent
Elmo rent Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Majandus

Kohus kuulutas kolmapäeval välja Elmo Rendi pankroti, samuti läheb ettevõte avaliku uurimise alla maksejõuetuse teenistuses.

Praktikas tähendab avalik uurimine, et maksejõuetuse teenistus kontrollib, kas maksejõuetuse põhjuseks on juhtimisvead või on esinenud muid rikkumisi, kirjutab Äripäev.

Septembri alguses peab Elmo Rendi juhatuse liige Enn Laansoo andma kohtus võlgniku vande, selgub ametlikest teadaannetest. Kui Laansoo kohale ei ilmu, võib kohus teda trahvida kuni 3200 euroga või kohaldada sundtoomist või aresti kuni kolmeks kuuks. Sama ajani ootab pankrotihaldur Jüri Sirel ka võlausaldajate nõudeid.

Avalikest andmetest nähtub Elmo Rendi suur maksuvõlg, mis on kasvanud ligi 448 000 euroni.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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