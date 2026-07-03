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Saksamaa suurima relvafirma juht kritiseeris teravalt Merkelit

Välismaa
Rheinmetall tegevjuht Armin Papperger
Rheinmetall tegevjuht Armin Papperger Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance/Wolf von Dewitz
Välismaa

Saksamaa relvafirma Rheinmetall tegevjuht Armin Papperger kritiseeris reedel toimunud ajalehe Die Welt korraldatud julgeolekukonverentsil endist kantslerit Angela Merkelit. Pappergeri sõnul ei peetud Merkeli valitsusajal Saksa kaitsetööstust oluliseks ning loodeti USA sõjalisele toetusele.

"Kantsler Angela Merkel ütles meile: me ei vaja teid tegelikult, kui on probleem, helistame ameeriklastele," ütles Papperger. 

Rheinmetalli juhi sõnul suhtuti relvatootjatesse enne Venemaa 2022. aasta täiemahulist sissetungi Ukrainasse tõrjuvalt ning Saksamaal oli relvasüsteemide järele väike nõudlus.

Pappergeri sõnul pandi kaitsetööstus toona justkui nurka istuma, samasse nurka teemadega, mida ei soovitud käsitleda. "Saksamaa võimulolijad ei tahtnud meid tegelikult," tõdes Papperger. 

Papperger märkis, et Saksamaa peab jätkuvalt kiirendama relvasüsteemide arendamist ja tootmist, sest kaitsevõime tugevdamisel on otsustava tähtsusega reageerimiskiirus. Tema sõnul on Ukraina selles vallas Saksamaast ees.

Samas rõhutas Papperger, et viimastel aastatel on tehtud märkimisväärseid edusamme. Tema sõnul on ettevõtte suurtükimürskude aastane tootmisvõimsus kasvanud 70 000 mürsult miljonini ning tavamoona tootmises on Saksamaa nüüd isegi Ühendriikidest ees.

"Me oleme paremad, kui Saksamaal olevad  pessimistid arvavad," märkis Papperger. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: DW

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