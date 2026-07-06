PPA kopter evakueeris Vaindloo lähistel tankerilt eluohus inimese

Lennu- ja merepääste koordinatsioonikeskus sai kell 10.52 teate, et Vaindloo saare lähistel vajab abi Eesti majandusvööndis rahvusvahelistes vetes ankrusse jäänud Marshalli saarte lipu all sõitev tanker.

"Teada oli, et aluse ballastitankis olid toimunud värvimistööd, misjärel tundis kaks meeskonnaliiget end halvasti. Üks inimestest kaotas teadvuse. Teine liige tundis end halvasti, kuid oli jätkuvalt kontaktivõimeline," ütles PPA vastutav Anastassia Dats.

Dats lisas, et pool tundi peale teate laekumist oli lennusalga meeskond juba suundumas ühes meedikutega tankeri poole.

"Suhtluses laevameeskonnaga saime infot, et ühe liikme seisund on halvenenud, ning tema pulss on väga nõrk. Vintsiga laevale lastud päästeoperatsiooni liige tuvastas 26-aastase India kodaniku surma. Teine värvimistööde järel kiiret abi vajanud meeskonnaliige oli teadvusel ning tema evakueeriti aluselt ning lennutati Tallinnasse haiglasse. Mõlema inimese puhul oli tegu India kodanikega, hukkunud mees oli 26-aastane ning haiglaravile viidud inimene oli 25-astane," lausus Dats.

PPA kopterimeeskond teeb aastas keskmiselt kuni 30 elupäästvat kiireloomulist merepäästeoperatsiooni, mille käigus on raskes tervislikus seisundis inimesi kopteriga haiglasse toodud nii reisilaevadelt kui ka allveelaevalt.

Dats märkis, et olenemata lennu omapärast seirab kopterimeeskond igal lennul ka ümbritsevat ning meie piirdel toimuvat ja seda iseäranis olukorras, kus julgeolekukeskkond meie ümber on muutunud.

"Tänagi märkas elupäästvat abi osutama lennanud kopterimeeskond abi oodanud tankeri lähistel liikumas Vene sõjalaeva. Saime alusega ühendust. Nad tundsid huvi merel toimuva päästeoperatsiooni osas. Peale infovahetust alus eemaldus," lisas PPA vastutav.