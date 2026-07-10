Enefit Industry tarnib Rail Balticu ehituseks 800 000 tonni killustikku

Enefit Industry sõlmis vastava lepingu Rail Balticu Tootsi-Pärnu lõiku ehitava rahvusvahelise konsortsiumiga. Killustikku kasutatakse juurdepääsuteede ja muldkeha ehitamiseks. Lepinguni jõuti pärast edukaid proovivedusid möödunud talvel, siis tarniti Ida-Virumaalt Pärnusse rongidega kokku kümme tuhat tonni aherainet.

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