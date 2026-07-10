Enefit Industry tarnib Rail Balticu ehituseks 800 000 tonni killustikku
Eesti Energia tütarettevõte Enefit Industry tarnib Rail Balticu ehituseks kahe aasta jooksul 800 000 tonni aherainest toodetud killustikku.
Enefit Industry sõlmis vastava lepingu Rail Balticu Tootsi-Pärnu lõiku ehitava rahvusvahelise konsortsiumiga. Killustikku kasutatakse juurdepääsuteede ja muldkeha ehitamiseks. Lepinguni jõuti pärast edukaid proovivedusid möödunud talvel, siis tarniti Ida-Virumaalt Pärnusse rongidega kokku kümme tuhat tonni aherainet.
Rene Kundla