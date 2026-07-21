Vene sõjalaev korraldas Suurbritannia läheduses laskeharjutuse

Esmaspäeval korraldas Vene sõjalaev, mida saatis Briti kuningliku mereväe alus, Plymouthi linnast 74 kilomeetri kaugusel suurtükiväe lahingharjutuse. Selleks kasutati lahingmoona.

Kuninglik merevägi jälgis harjutust ja jätkab laeva tegevuse tähelepanelikku seiramist, sõnas Briti kaitseministeeriumi pressiesindaja.

BBC andmetel jälgis Vene fregatti Neustrašimõi ka Prantsusmaa sõjalennuk, mis võttis sõjalaevaga raadio teel ühendust ja palus sel oma kavatsusi selgitada.

Enne tule avamist oli Vene sõjalaev teavitanud kuningliku mereväe patrull-laeva HMS Tyne oma kavatsusest korraldada suurtükiharjutus.

Vene sõjalaev palus laeval HMS Tyne liikuda ohutumale kaugusele, mida alus ka tegi. Vene lahinguharjutus toimus rahvusvahelistes vetes ja kestis 30 minutit.

Eelmisel kuul peatasid kuningliku merejalaväe komandod La Manche'i väinas Venemaa varilaevastikku kuuluva naftatankeri. Kuus tundi kestnud operatsioon oli Briti relvajõudude jaoks esimene omataoline.

Vene sõjalaevad sõidavad regulaarselt läbi La Manche'i väina rahvusvaheliste vete, mis ei ole ei Briti ega Prantsuse territoorium.