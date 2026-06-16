Vene sõjalaev tegi La Manche'i väinas Briti jahi suunas hoiatuslaske

Juhtum leidis aset kohaliku aja järgi umbes kell 11.40, väljaspool Ühendkuningriigi territoriaalvett. Briti jaht teatas rannavalvele, et Vene fregatt Admiral Grigorovitš tegi hoiatuslaske.

Keegi vigastada ei saanud, jaht jätkas oma teekonda. Briti kaitseministeerium kinnitas, et uurib juhtunut, vahendas BBC.

Ajaleht The Telegraph märgib, et tegemist on juba teise Vene laevaga seotud vahejuhtumiga La Manche'is viimase 72 tunni jooksu. Briti merevägi peatas ja võttis möödunud pühapäeva hommikul La Manche'i väinas oma kontrolli Vene varilaevastiku naftatankeri.

Admiral Grigorovitš on viimastel päevadel tegutsenud Briti vetega piirneval alal, eskortides Vene varilaevastiku naftatankereid. Briti mereväe patrull-laevad HMS Mersey ja HMS Tyne jälgisid Vene fregatti La Manche'is juba päev enne intsidenti.

Viimane juhtum leidis aset ajal, mil G7 riikide juhid arutavad Prantsusmaal muu hulgas ka Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas.