Briti relvajõud hõivasid Vene varilaevastiku tankeri

Briti merevägi peatas ja võttis pühapäeva hommikul La Manche'i väinas oma kontrolli Vene varilaevastiku naftatankeri, teatasid Ühendkuningriigi võimud.

Peaminister Keir Starmer ütles pühapäeval, et ta andis riigi relvajõududele korralduse peatada varilaevastiku naftatanker, mis üritas läbida La Manche'i väina.

"See edukas operatsioon annab Venemaale järjekordse hoobi ja tuletab Putini sõda Ukrainas toetavatele jõududele meelde, et me ei lase neil varjuda," ütles Starmer ühismeediakanalis X avaldatud postituses.

In the early hours of this morning, I directed our Armed Forces to intercept a shadow fleet oil tanker attempting to pass through the English Channel.



This successful operation delivers yet another blow to Russia and reminds those fueling Putin's war in Ukraine that we will not… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 14, 2026

Laeva hõivamist kinnitas ka Ühendkuningriigi kaitseministeerium, mis märkis oma teadaandes, et hommikul läksid Briti üksused La Manche'i väinas sanktsioonide alla pandud varilaevastiku naftatankeri Smyrtos pardale.

Valitsuse pressiteate kohaselt oli tegemist esimeses sellise Ühendkuningriigi juhitud operatsiooniga, mille käigus tungisid laeva pardale kuningliku merejalaväe eriüksuslased ja spetsiaalselt koolitatud õiguskaitseametnikud riiklikust kuritegevuse vastase võitluse agentuurist.

Sõjalist operatsiooni, mis kestis kuus tundi, toetasid mereväe õhujõudude õhuvahendid Chinook, Merlin Mk4 ja Wildcat, õhujõudude lennuk P-8 ning mereväe alused HMS Sutherland ja HMS Ledbury.

Laev viiakse ajutiselt Inglismaa lõunaranniku lähedal asuvasse ankrupaika ja seal uuritakse selle vastavust keskkonna- ja ohutusnõuetele, lisas kaitseministeerium.

Operatsioon Ühendkuningriigi territoriaalvetes viidi läbi vastavalt siseriiklikule ja rahvusvahelisele õigusele, kinnitas valitsus.

See lähtub Ühendkuningriigi lubadusest oma liitlastele tõkestada Vene varilaevastiku tegevust ja selle hulka kuulub ka õhujõudude ja mereväe hiljutine kasutamine USA ja Prantsuse samalaadsete operatsioonide toetuseks.

"Tänane operatsioon viidi läbi tihedas koostöös Prantsusmaaga," märkis Briti valitsus.

"Varilaevastiku tegevuse katkestamisega mõjutame meie ja meie rahvusvahelised partnerid otseselt ressursse, mis toetavad Venemaa agressiooni Ukrainas ja vähendavad tema võimet ohustada julgeolekut kogu Euroopas ja kaugemalgi.

Varilaevastik, mis vastutab 75 protsendi Venemaa sanktsioonidega hõlmatud nafta transportimise eest, on enam kui 700 laevast koosnev Kremlile kriitilise tähtsusega päästerõngas, luues sõjafondi, mille toel rünnatakse süütuid Ukraina tsiviilisikuid rakettide ja droonidega ning mis toetab Venemaa ebaseaduslikku sõda," öeldakse valitsuse teates.

"Tänane tegevus saadab Venemaale selge sõnumi, et Ühendkuningriik kasutab kõiki olemasolevaid õiguslikke vahendeid nende sanktsioonide jõustamiseks ja meie julgeoleku kaitsmiseks," lisas Briti valitsus.

Ühendkuningriik on seni sanktsioneerinud peaaegu 600 Venemaa varilaevastiku laeva.