Ministeerium hakkab noortele loojatele andma 10 000-eurost stipendiumi

Kultuuriministeerium kavandab alates 2026. aasta augustist uut 10 000 euro suurust riiklikku kultuuristipendiumi. Toetus on mõeldud viiele kuni 35-aastastele kõrgharidusega loovisikule, et aidata neil arendada karjääri ja luua rahvusvahelisi kontakte.

Kultuuriministri määruse eelnõu seletuskirja kohaselt on toetuse eesmärk noorte professionaalide aitamine.

"Kõrgharidussüsteemist väljununa on noortel loomeprofessionaalidel keeruline kujundada rahvusvahelist karjääri ning omandada spetsiifilisi erialateadmisi ja oskusi. Stipendium toetab selliseid tegevusi, mis alustavale loovisikule võimaldavad enesetäiendamist, võrgustike arendamist ja enesetõestust erialal, seda nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt," kirjutasid eelnõu autorid.

Ühe stipendiaadi toetussumma 10 000 eurot katab osalemise rahvusvahelistes programmides, sealhulgas tasud ning elamis- ja sõidukulud. Stipendiumikonkursi kogueelarve tänavu on 50 000 eurot.

Seletuskirjas märgitakse, et uue stipendiumiga kulud riigieelarvele ei kasva.

"Stipendiumi suuruseks on kavandatud 10 000 eurot. Varem kehtinud stipendiumide eelarve on olnud 46 000 eurot. Ümbersisustatud stipendiumi baas on sama. 2026. aastal suurendatakse 4000 euro võrra ministeeriumi eelarvevahendite baasilt," seisab seletuskirjas.

Edaspidi hinnatakse stipendiumide eelarve võimalusi igal aastal eelarve koostamise protsessis.

Toetust saavad taotleda kuni 35-aastased Eesti kodanikud ja pikaajalised elanikud.

"Stipendiumi taotleja peab olema vähemalt bakalaureusekraadi või sellele vastava kvalifikatsiooniga, eelistatult erialase kõrgharidusega loovisik," seisis eelnõu seletuskirjas.

Seletuskirja alusel võib loovisik omandada hariduse ka teises valdkonnas, sest ministeerium arvestab kultuuri- ja kunstierialade eripärasid. Kultuuriministeerium võtab taotlusi vastu elektroonilises keskkonnas. Avaldusele lisab taotleja portfoolio, elulookirjelduse, soovituskirjad ja programmi vastuvõtja kinnituse.

Hinnangu taotlejale annab kultuuriministri määratud viieliikmeline komisjon. Otsuse tegemisel jälgib komisjon taotleja senist ettevalmistust, enesetäienduse mõju erialasele eneseteostusele ning potentsiaalset laiemat mõju Eesti kultuuriruumile. Ministeerium eelistab võrdsete taotluste korral valikut, mis tagab stipendiumi saajate seas eri loomevaldkondade esindatuse.

Stipendiumi saaja esitab 30 kalendripäeva jooksul pärast programmi lõppu aruande. Kultuuriministeerium nõuab toetuse tagasi juhul, kui taotleja esitas ebaõigeid andmeid või katkestas programmi. Määrus jõustub 1. augustil 2026.

Mullu lõpetas kultuuriministeerium oma eelarvest kultuuristipendiumite jagamise, millega toetati õpinguid välismaa kõrgkoolides ning olulisi kultuuriprojekte ja loomingulisi tellimusi. Toona andis ministeerium välja 20 stipendiumit 2300 euro väärtuses. Ministeerium põhjendas stipendiumiprogrammi lõpetamist taotlejate vähese huviga.