Hispaania kuulutas Madridi ümbruses lõõmavate põlengute tõttu välja eriolukorra

Hispaania siseministeeriumi andmetel on maastikupõlengute puhkemise järel Madridi ja Ávila piirkonnas evakueeritud ligi 60 000 inimest. Laupäeval kergendas ilmastikuolude muutus Madridi lähistel tegutsevate tuletõrjujate tööd.

Hispaania peaminister Pedro Sánchez hoiatas aga, et ees ootavad keerulised ajad.

Madridi autonoomse piirkonna juht Isabel Díaz Ayuso nimetas olukorda regiooni ajaloo rängimaks tulekahjuks.

Sánchezi sõnul on Hispaanias sel aastal tules hävinud juba 130 000 hektarit maad.

Ehkki Madridi ümbruses põlengud jätkuvad, on piirkonnavõimude teatel märgata edusamme.

"Ilmastikuolude muutus – nõrgem tuul, suurem õhuniiskus ja madalam temperatuur – on loonud metsapõlengute kustutamiseks soodsamad tingimused. Tule levik on aeglustunud ja intensiivsus vähenenud," teatasid võimud sotsiaalmeedias.

Hispaania maastikupõlengud sundisid ka USA kosmoseagentuuri NASA sulgema kosmoseside keskuse Madridi lähedal.

Keskuse kaudu pidas NASA sidet galaktika kaugemaid osi uurivate automaatjaamadega.