Läti ostab Valgevene piiri ääres talunike maad kokku

Lätis Valgevene piiri ääres hakatakse talunikelt maad ära ostma, et sinna ehitada piirirajatisi. Kuigi talunikud mõistavad piiri tugevdamise vajadust, on ette tulnud ka pingeid ja tülisid. Valgevene piiri ääres elav talunik Grigori Sergejev on kogu oma põllumaa ise üles harinud.

"See tee läheb meie maja kõrvalt läbi ja see on meie heinamaa. Tänavu on olnud hea hein ja me oleme juba heina teinud. Need on meie lehmad," rääkis Sergejev.

Nüüd aga võtab riik teisele poole teed jääva maa temalt ära, et sinna piirirajatisi ehitada. Maa eest anti Sergejevile kompensatsiooni 340 eurot. Tema sõnul on seda piisavalt ja vaeseks perekond ei jää. Kohaliku vallavalitsuse töötajate sõnul levitati talunike hulgas esmalt kuulujutte, nagu võetaks neilt kogu maa tasuta ära. Praeguseks on aga kõik näinud, et nii ei ole ja äravõetav maa kompenseeritakse. Ka on Läti territooriumile eksinud droonid kohalikele selgeks teinud, mis võib juhtuda, kui piir korralikult ei pea.

"Me oleme eriti mures viljakuivatite ja viljahoidlate pärast, sest droonid võivad neid pidada kütuse- või naftahoidlateks ja kui need droonid on veel varustatud tehisaruga, võivad nad ehitised segi ajada ja neid ka rünnata," nentis teine piiriäärne talunik Andrei Petkevitš.

Talunike sõnul pole nad ärakolimisele mõelnud ega ole neil ka suuremat sõjahirmu.