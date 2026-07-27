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Väikse väina tamm Muhu ja Saaremaa vahel sai 130 aastaseks

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Tamm avati liikluseks 130 aastat tagasi. Saarlased ja muhulased ehitasid tammi valmis kahe aastaga ja see läks maksma 106 000 kuldrubla. Neli aastat tagasi võeti tammilt maha linde ohustanud kõrgepingeliin. Veelgi pikemalt on aga räägitud väinatammi avade tegemisest, et parandada vee läbivooluga sealset ökoloogilist olukorda.

"Väikesest väinast pole täna ju tegelikult juttu, on kaks sügavat merelahte ja Väikese väina tamm on Eesti kõige suurem vesiehitis ja Väike väin on Eesti kõige suurem inimese poolt muudetud veekogu. Väikesele väinale on tammiavasid vaja, see on paberil teadlaste poolt kirja pandud. Ehitamisele kuluks võibolla paar kuud , aga viimane hinnapakkumine oli 10 miljoni tuuri," rääkis Väikese väina seltsi esindaja Heiki Hanso.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

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