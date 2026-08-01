X!

Sotsiaalmeedia mõjutab inimeste ostukäitumist järjest rohkem

Eesti
Sotsiaalmeedia äpid nutitelefonis.
Sotsiaalmeedia äpid nutitelefonis. Autor/allikas: AzamKamolov / Pixabay
Eesti

Üha enam mõjutab inimeste ostuotsuseid sotsiaalmeedia. Ligi 80 protsenti Eesti regulaarsetest e-ostjatest leiab ostuinspiratsiooni sotsiaalmeediast, selgus rahvusvahelise logistika- ja pakiveoettevõtte Geoposti uuringust.

Ettevõttete turundusstrateegiaid on järjest rohkem suunatud sotsiaalmeediasse. Peamine eesmärk on suurendada võimalusi ja kasumit. Loovagentuuri Optimist Creative juhi Magnus Lužkovi sõnul ei pruugi tarbija tihti arugi saada, et tegemist on reklaamiga.

"Inimesed jälgivad sotsiaalmeedias neid, kes on huvitavad," ütles Lužkov. Ta selgitas, et need inimesed on pandud mõnda bränditoodet või teenust kasutama või sellest rääkima. Nii tajub inimene seda meelelahutusena ega pruugi reklaamist arugi saada.

Tartu Ülikooli meediauuringute kaasprofessori Maria Murumaa-Mengeli sõnul pakub sotsiaalmeedia autentsemat ja usaldusväärsemat kogemust võrreldes tavapärase reklaamiga. Ta lisas, et inimesed usaldavad neid, kes on lähemal – seda nii psühholoogilises kui ka geograafilises mõttes.

"Me tahame vahendavaid arvamusliidreid, kes aitaks meil aru saada, milliseid otsuseid ise tegema peaks," nentis Mengel. Nii vaadataksegi inimeste poole, kes on sümpaatsed ja kelle arvamusest lugu peetakse. Muuhulgas jälgitakse ja inspireerutakse ka sellest, mida eeskujud tarbivad.

Ka Lužkov leidis, et inimesed otsivad ehedust ja läbipaistvust, mistõttu usaldatakse inimkeskset reklaami rohkem. "Kui see on filmitud käest telefoniga ja on amatöörlik ülesvõte, siis see mõjub ehedamana ja on seetõttu justkui rohkem päris kui tavalised reklaamid," ütles ta.

Siiski ei ole mõjuisikute loodud meelelahutuslik reklaam Lužkovi sõnul otsene ostuotsuste mõjutaja. Selline reklaam töötab koos teiste reklaamivormidega.

"Oletame näiteks, et sa jälgid mõjuisikut, kes sulle inimesena meeldib ja ta kasutab seal mingit toodet või teenust. Sulle jääb see meelde, aga ütleme, et sa ei lähe kohe seda ostu tegema. Siis näidatakse sulle mingi aja pärast seda reklaami, sul tuleb, meelde, et see tegelane kasutas seda toodet ja sa lähed teed selle ostu ära," rääkis Lužkov.

Mengel sõnas, et paljud inimesed ei kontrolli pakutava reklaami sisu ja usaldavad mõjuisikuid pimesi, mis muudab inimesed haavatavaks. Ta selgitas, et eelkõige on oluline hinnata, kas reklaamitavat toodet on üldse vaja. 

Mengel ütles, et inimestele tundub, nagu kogu aeg oleks uusi asju vaja. "Teatud žanrid sotsiaalmeedias, nagu haulid, oma garderoobi väljavahetamine ja kahe kuu tagant remondi tegemine normaliseerivad seda, et sa pead kogu aeg ostma ja näitama oma väärtust läbi selle, et sul on uusi asju," sõnas ta.

Mengel lisas, et sotsiaalmeedia reklaamil on nii positiivseid kui negatiivseid külgi. Kui inimene saab tänu sellele toote, mida on alati otsinud ja mida on vaja, on toimunud tulemuslik teabevahetus. Teistpidi jääb ikkagi õhku küsimus, kas neid asju on vaja.

Mengel rõhutab, et oluline on olla kriitiline teabe osas, mida sotsiaalmeedias pakutakse.

Toimetaja: Merilin Leetna

Samal teemal

ooper saaremaal

Klassikaraadio

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

08:15

Sotsiaalmeedia mõjutab inimeste ostukäitumist järjest rohkem

08:13

Lajal pääses Vancouveris finaali ja kerkib taas Eesti esinumbriks

07:39

Venemaa korraldas Kiievile ulatusliku raketirünnaku Uuendatud

07:22

Katrin Juhandi: Brüssel ei otsusta meie eest

31.07

Nuudi saatis esimese asetusega vastase reketeid pakkima

31.07

Itaalia peatas ajutiselt Schengeni lepingu Hispaaniaga Uuendatud

31.07

Talviku ootamatust võimalusest: pean kiiresti kohanema

31.07

Markus Varjun tegi Eesti golfi ajalugu

31.07

Zahovaiko: poisid andsid kõik, nad olid võistluslikud kuni lõpuni välja

31.07

ETV spordisaade, 31. juuli

tule tööle

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

31.07

Hispaania enklaavis Ceutas puhkes ulatuslik rändekriis Uuendatud

31.07

Itaalia peatas ajutiselt Schengeni lepingu Hispaaniaga Uuendatud

31.07

Rootsi jalgpallifännid vandaalitsesid Tallinna Lilleküla staadionil Uuendatud

31.07

Laupäevast jõustuvad Tallinna ühistranspordis suured muudatused

31.07

Sõja 1619. päev. Ukraina ründas lennukitehast, sadamataristut ja naftatöötlemistehast Uuendatud

30.07

Nõmmel toimus suur politseioperatsioon migrantide tabamiseks

31.07

Trump taganes lubadusest lasta Ukrainal toota Patrioti õhutõrjerakette

31.07

Tallinnas Nõmmel tabatud sisserändajate grupp ei olnud PPA jaoks erakordne

31.07

Leis: ootame jätkuvalt Lätilt ametlikku seisukohta Rail Balticu kohta

31.07

Siseminister Taro: tabatud ebaseaduslikud sisserändajad Eestisse ei jää

ilmateade

SPORT

08:13

Lajal pääses Vancouveris finaali ja kerkib taas Eesti esinumbriks

31.07

Nuudi saatis esimese asetusega vastase reketeid pakkima

31.07

Talviku ootamatust võimalusest: pean kiiresti kohanema

31.07

Markus Varjun tegi Eesti golfi ajalugu

loe: kultuur

31.07

Tartus algas väntorelifestival

31.07

Galerii: Tallinna linnagalerii uus grupinäitus vaatleb elu kui protsessi

31.07

Pealinnas algab kolmepäevane Tallinn Rock Festival

31.07

Uue muusika reede: Ariana Grande, Cardi B, Meisterjaan, Avemaria

loe: eeter

31.07

Tarbijakaitse: kontserdi ärajäämisel võib ka edasimüüdud piletiga raha tagasi saada

31.07

Eneli Kindsiko: pikk tööelu nõuab enda pidevat täiendamist

31.07

Eia Uusi suvised raamatusoovitused: "Yesteryear" on selle aasta suurim raamat

31.07

Marko Matvere: võimalusel oleksin Baskinist veelgi rajuma lavastuse teinud

Raadiouudised

31.07

Soodsamad õppelaenu tingimused avavad noortele võimaluse investeerida

31.07

Haapsalus alanud Augustibluus toob kohale värvikaid esinejaid

31.07

Päevakaja (31.07.2026 18:00:00)

31.07

Riigi poolt Tallinna lennujaamale esitatavad ootused on varasematest detailsemad

31.07

Narvas sõlmiti Keskerakonna ja Plaan B võimulepe

31.07

Maailmahariduse õpetamine peaks olema konkreetsem

31.07

Ilm püsib soe, aga taas on oodata äikest

31.07

Poolat tabas Varssavi kinnitusel Vene tiibrakett

31.07

Raadiouudised (31.07.2026 15:00:00)

31.07

Raadiouudised (31.07.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo