Sotsiaalmeedia mõjutab inimeste ostukäitumist järjest rohkem

Ettevõttete turundusstrateegiaid on järjest rohkem suunatud sotsiaalmeediasse. Peamine eesmärk on suurendada võimalusi ja kasumit. Loovagentuuri Optimist Creative juhi Magnus Lužkovi sõnul ei pruugi tarbija tihti arugi saada, et tegemist on reklaamiga.

"Inimesed jälgivad sotsiaalmeedias neid, kes on huvitavad," ütles Lužkov. Ta selgitas, et need inimesed on pandud mõnda bränditoodet või teenust kasutama või sellest rääkima. Nii tajub inimene seda meelelahutusena ega pruugi reklaamist arugi saada.

Tartu Ülikooli meediauuringute kaasprofessori Maria Murumaa-Mengeli sõnul pakub sotsiaalmeedia autentsemat ja usaldusväärsemat kogemust võrreldes tavapärase reklaamiga. Ta lisas, et inimesed usaldavad neid, kes on lähemal – seda nii psühholoogilises kui ka geograafilises mõttes.

"Me tahame vahendavaid arvamusliidreid, kes aitaks meil aru saada, milliseid otsuseid ise tegema peaks," nentis Mengel. Nii vaadataksegi inimeste poole, kes on sümpaatsed ja kelle arvamusest lugu peetakse. Muuhulgas jälgitakse ja inspireerutakse ka sellest, mida eeskujud tarbivad.

Ka Lužkov leidis, et inimesed otsivad ehedust ja läbipaistvust, mistõttu usaldatakse inimkeskset reklaami rohkem. "Kui see on filmitud käest telefoniga ja on amatöörlik ülesvõte, siis see mõjub ehedamana ja on seetõttu justkui rohkem päris kui tavalised reklaamid," ütles ta.

Siiski ei ole mõjuisikute loodud meelelahutuslik reklaam Lužkovi sõnul otsene ostuotsuste mõjutaja. Selline reklaam töötab koos teiste reklaamivormidega.

"Oletame näiteks, et sa jälgid mõjuisikut, kes sulle inimesena meeldib ja ta kasutab seal mingit toodet või teenust. Sulle jääb see meelde, aga ütleme, et sa ei lähe kohe seda ostu tegema. Siis näidatakse sulle mingi aja pärast seda reklaami, sul tuleb, meelde, et see tegelane kasutas seda toodet ja sa lähed teed selle ostu ära," rääkis Lužkov.

Mengel sõnas, et paljud inimesed ei kontrolli pakutava reklaami sisu ja usaldavad mõjuisikuid pimesi, mis muudab inimesed haavatavaks. Ta selgitas, et eelkõige on oluline hinnata, kas reklaamitavat toodet on üldse vaja.

Mengel ütles, et inimestele tundub, nagu kogu aeg oleks uusi asju vaja. "Teatud žanrid sotsiaalmeedias, nagu haulid, oma garderoobi väljavahetamine ja kahe kuu tagant remondi tegemine normaliseerivad seda, et sa pead kogu aeg ostma ja näitama oma väärtust läbi selle, et sul on uusi asju," sõnas ta.

Mengel lisas, et sotsiaalmeedia reklaamil on nii positiivseid kui negatiivseid külgi. Kui inimene saab tänu sellele toote, mida on alati otsinud ja mida on vaja, on toimunud tulemuslik teabevahetus. Teistpidi jääb ikkagi õhku küsimus, kas neid asju on vaja.

Mengel rõhutab, et oluline on olla kriitiline teabe osas, mida sotsiaalmeedias pakutakse.