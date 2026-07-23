Rannarootsi Lihatööstust tabas reklaami tõttu avalik kriitikalaviin

Rannarootsi Lihatööstus sattus avaliku kriitika alla pärast sotsiaalmeedias avaldatud reklaampostitust, sest osa inimesi peab seda vaenu õhutavaks. Ettevõtte tegevjuhi sõnul ei teadnud ta sõna "sibul" halvustavat tähendust venekeelsete elanike kohta ning postitust kustutada ei plaani.

Küsimusi tekitas reklaami visuaal. Postitusel valmistavad kaks meest rannas liha ning nende taga on näha suitsusambaid. Meeste T-särkide varrukatel on kujutatud Ukraina lipp. Reklaamil on ka loosung: "Õige grill muudab kibeda sibula magusaks."

Osa sotsiaalmeedia kasutajaid arvavad, et reklaam viitab Venemaa ja Ukraina vahelisele konfliktile ning pidas seda vaenu õhutavaks. Vaidlusi tekitas sõna "sibul", mida teatud kõnekeelses kontekstis kasutatakse halvustava hüüdnimena Eesti venekeelsete elanike kohta.

Teiste seas kritiseeris reklaami Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart.

"Praeguses keerulises geopoliitilises olukorras, kus julgeolekuriskid on suuremad kui kunagi varem, tekib paratamatult küsimus: kelle huvides on sellised provokatsioonid? Kellele on kasulik valada õli tulle ajal, mil ühiskonnas on niigi liiga palju umbusku, vastandumist, valu ja viha?" küsis ta.

Kõlvarti sõnul on ettevõttel kahtlemata õigus valida oma turundusstrateegiat, kuid tähelepanu ei tohiks püüda kujunditega, mida märkimisväärne osa ühiskonnast tajub alandava või dehumaniseerivana.

"Vaevalt aitab selline reklaam kuidagi Ukrainat. Küll aga ei aita see kindlasti siin elavaid inimesi ega ühiskondlikku sidusust Eestis."

Tegevjuht: ma ei teadnud sõna "sibul" halvustavat tähendust

Rannarootsi Lihatööstuse tegevjuht ja juhatuse liige Karmo Aksel ütles neljapäeval ERR-i venekeelsele portaalile, et ettevõte ei kavatsenud reklaamiga edastada mingit poliitilist ega vaenulikku sõnumit.

"See on otseselt seotud meie tootega ja selle koostisosaga – karamelliseeritud sibulaga. Loosung viitab just sellele tootele," ütles Aksel.

Küsimusele, kas ettevõttes oldi teadlikud sõna "sibul" negatiivsest tähendusest, vastas juht, et sai sellest teada alles pärast postituse avaldamist.

"Nüüd olen sellest teadlikum. Kuid postitust luues peeti silmas ainult toodet. Meie eesmärk ei olnud tekitada konflikti," märkis ta.

Akseli sõnul on reklaam inspireeritud tänapäeva uudisvoost.

"Pilt peegeldab tänast reaalsust, mida me uudistes näeme. Iga päev näeme uudistes neid suitsusambaid. Sealt see kujund ka pärineb," selgitas ta.

Ettevõte samuti lükkab tagasi väited, et reklaam on suunatud mõne rahvusgrupi vastu.

"Meie postitus ei olnud mingil juhul suunatud ühegi Eestis elava rahvuse vastu. Tekst puudutab toodet ja pilt peegeldab tänast meediapilti. Need on lihtsalt kaks asja koos. Me ei tahtnud reklaamiga konflikti tekitada," rõhutas tegevjuht.

Ettevõte postitust kustutada ei plaani

Samas tunnistas Aksel, et reklaam ei edastanud publikule seda sõnumit, mida autorid olid soovinud.

"Võib-olla oleks hea reklaam pidanud välja nägema natuke teistmoodi. Seda sõnumit mõisteti valesti," sõnas ta.

Hoolimata kriitikast ja üleskutsetest ettevõtte tooteid boikoteerida ei kavatse Rannarootsi praegu postitust kustutada.

"Postitus elab juba oma elu. Mis mõte oleks seda praegu kustutada?" märkis juht.

Akseli sõnul valmistas reklaamikampaania ette ettevõtte turundusosakond. ERR-i venekeelsel portaalil ei õnnestunud turundusjuhi kommentaari saada, sest ettevõtte teatel viibib ta puhkusel.

Rannarootsi Lihatööstus on üks Eesti suurimaid lihatootjaid, valmistades vorste, sinki, peekonit, grill-liha ja teisi lihatooteid. Ettevõtte tootmine asub Läänemaal ning selle tooted on laialdaselt esindatud kaubanduskettides üle Eesti. Mullu lahkus ettevõte Maag Grupist ning jätkas iseseisva ettevõttena. Kontsernis töötab üle 230 inimese ning selle tooted on korduvalt pälvinud tunnustust Eesti toiduainetööstuse konkurssidel.

Üheksa kuu jooksul pärast iseseisvaks ettevõtteks saamist ulatus kontserni käive 38,1 miljoni euroni ning puhaskasum 4,7 miljoni euroni.

Mihhail Kõlvarti postitus: