Elroni piletihinnad tõusid 1. augustist Tallinnas sees ja lähiümbruses

1. augustist tõstis Elron esimeses ja teises hinnatsoonis ehk Tallinna-sisestel ja linnalähiliinidel üksikpileti hinda viie kuni kümne sendi võrra.

Hinnatõus ei mõjuta Tallinna linna elanike tasuta sõidu õigust, mille kulud katab omavalitsus.

Hinnamuudatus on seotud jätkuva sisendkulude kasvuga. "Teistes tsoonides toimusid muudatused eelmisel aastal, augusti alguses toimuva muudatusega ühtlustame hinnad tsoonide üleselt," selgitas Elroni linnalähiteenuse juht Rauno Riiner ettevõtte avaldatud teates.

Muudatusega tõuseb 1. tsooni üksikpileti hind 10 sendi võrra ja kahe tsooni üksikpileti hind 5 sendi võrra.

Linnalähirongides on kokku viis piletihinnatsooni: tsoon I on Tallinna-sisesed reisid. Tsoon algab Balti jaamast ja lõppeb ida- ja lõunasuunal Vesse peatuses, edelasuunal Valdeku peatuses ning läänesuunal Laagri peatuses.

Piletihinnad I tsoonis ja kahe tsooni vahel:

Tsoon I üksikpilet:

Kehtiv hind 2,1 €

Uus hind 2,2 €

Tsoon I sooduspilet:

Kehtiv hind 1,4 €

Uus hind 1,5 €

Kahe tsooni üksikpilet:

Kehtiv hind 2,5 €

Uus hind 2,55 €

Elron (AS Eesti Liinirongid) on riigile kuuluv operaatorfirma, mis korraldab AS-ile Eesti Raudtee ja AS-ile Edelaraudtee kuuluval raudteel reisirongiliiklust. 2025. aastal tehti Elroni rongidega 7,66 miljonit reisi.