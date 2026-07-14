Elron tõstab augustist Tallinnas sees ja lähiümbruses rongipileti hinda

1. augustist tõstab Elron esimeses ja teises hinnatsoonis ehk Tallinna-sisestel ja linnalähiliinidel üksikpileti hinda viie kuni kümne sendi võrra.

"Hinnamuudatus puudutab Tallinna-siseseid rongireise ning kahe tsooni vahelisi reise ida-, lõuna- ja läänesuunal," ütles Elroni linnalähiteenuse juht Rauno Riiner. "Tallinna elanike tasuta sõidu õigust see ei mõjuta," lisas Riiner.

Elroni selgituse järgi on hinnamuudatus seotud sisendkulude jätkuva kasvuga. "Teistes tsoonides toimusid muudatused eelmisel aastal, augusti alguses toimuva muudatusega ühtlustame hinnad tsoonide üleselt," lisas Riiner.

Muudatusega tõuseb 1. tsooni üksikpileti hind kümne sendi võrra ja kahe tsooni üksikpileti hind viie sendi võrra.

Linnalähirongides on kokku viis piletihinnatsooni: tsoon I on Tallinna-sisesed reisid. Tsoon algab Balti jaamast ja lõppeb ida- ja lõunasuunal Vesse peatuses, edelasuunal Valdeku peatuses ning läänesuunal Laagri peatuses. Kui praegu maksab I tsooni üksikpilet 2,1 eurot, siis uus hind tuleb 2,2 eurot. Kahe tsooni üksikpilet hakkab senise 2,5 euro asemel maksma 2,55 eurot.

Elron (AS Eesti Liinirongid) on riigile kuuluv operaatorfirma, mis korraldab AS-ile Eesti Raudtee ja AS-ile Edelaraudtee kuuluval raudteel reisirongiliiklust.