Seto ülemsootskaks sai Ingrit Kala

Laupäeval toimus Värska lähistel Mikitamäel 33. Seto Kuningriigi päev.

Seto Kuningriigi päeva kulminatsioon oli uue ülemsootska valimine. Rahval tuli valida kahe kandidaadi – Rain Operi ja Ingrid Kala vahel. Kandidaadid astusid mõlemad paku peale, milles juurest tõmmati nöör ja inimesed sai oma valikut väljendada kinni hoides oma lemmiku juurest jookvast nöörist.

Seekord oli Ingrid Kala juurest vookleva nööri juures oluliselt rohkem poolehoidjaid.

"Kindlasti tuleb omade jaoks olemas olla ja kui kuhugi kutsutakse, pead minema ja viima oma õnnistust ja muidugi väljapoole töötama ja setosid pildil hoidma," ütles Kala.

Ta märkis, et seto keelt räägitakse vähe ning seda tuleb arendada. "Ka noorte jaoks, et seto keel ei hajuks lõpuni ära," sõnas ülemsootska.

Kohalik elanik Signe rääkis, et kuningapäeval kogunevad need, kes tunnevad, et on hinges setod.

"Ma ise ei ole siin kaua elanud, nüüd juba teist aastat elan Setomaal, varem elasin mujal, aga süda kutsus siia. Alati on hästi oluline ka see, et on oma rahvas koos, näeb hästi palju tuttavaid, saab kuulda, kuidas kellelgi läinud on. Alati midagi on – väikesed asjad, mis teevad sellest toreda päeva," sõnas Signe.