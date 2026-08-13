Haanja lähistel Rogosi mõisas toimub rahvusvaheline muusikalaager, mis on toonud Võrumaale noored muusikud, tunnustatud õppejõud ning klassikalise muusika huvilised Eestist ja mitmest välisriigist.

Sel suvel on Rogosi mõis täis klaasikalist muusikat, sest mõisa erinevatesse saalidesse toodi muusikalaagri jaoks üle 15 klaveri, mille juurde on nüüd kogunenud helikunsti õppima 20 erineva kooli õpilased 11 riigist.

"Ma arvan, et selle omapäraks võib lugeda seda, et siin saavad kokku erinevad generatsioonid. Siin on midagi igas vanuses muusikutele ja lausa kõikidele pillidele. Siin koka lapselaps käis esimeses klaveritunnis ja -kursusel. Meil on Rõuge valla lapsed ka esindatud ja samuti Võru muusikakooli lapsed. Nemad moodustavad selle noorema vanusegrupi ja muidugi väga tugev on see keskastme vanusegrupp. On ka kõrgkooli õpilasi ja lõpetanuid, kes on ligi 30 ning tulevad siia oma oskusi veel lihvima," lausus muusikalaagri kunstiline juht Diana Liiv.

Asjaosalised peavad laagri asukohavalikut väga õnnestunuks, öeldes, et ajalooline mõisahoone ja selle ümber olev loodus aitab keskenduda klassikalise muusika õppimisele.

"Ma alustasin nädala alguses uue Mozarti sonaadiga, mida ma mängin koos oma partneriga. Väga kiiresti on siin võimalik õppida. Muidu võib minna kuu aega, aga siin on meil ainult paar päeva, et saada terve sonaat selgeks enam-vähem," sõnas laagris osaleja Artti.

"Ma ütleks, et see keskkond loob ideaalse koha sellise muusika õppimiseks ja mängimiseks, et tekib tunne, et sa ise oled selles ajas tagasi, millal see muusika kirjutati. Siin on suurepärane võimalus keskenduda oma õpingutele ja keskenduda ka uute teoste õppimisele, et kõik läheb kaks korda kiiremini kui muidu," lausus laagris osaleja Helina.

Laagris olles saavad noored muusikud õpitud paladega esineda Võrumaa väiksematel kui ka suurematel lavadel.