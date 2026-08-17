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Lula astub Brasiilia valimistel vastamisi Bolsonaro pojaga

Välismaa
Brasiilias kandideerib presidendiks endise riigipea poeg Flavio Bolsonaro.
Brasiilias kandideerib presidendiks endise riigipea poeg Flavio Bolsonaro. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Välismaa

Pühapäeval algas Brasiilias presidendivalimiste kampaania. Kandidaadid võivad nüüd ametlikult hääli koguda ja korraldada kampaaniaüritusi.

Brasiilia presidendikampaania algas tugeva vastasseisuga vasakpoolse ametis oleva presidendi Luiz Inácio Lula da Silva ja parempoolse senaatori Flávio Bolsonaro vahel, kus keskseteks teemadeks on julgeolek, majandus, töötingimused ning Jair Bolsonaro poliitilise pärandi mõju.

2023. aastast ametisolev Lula kandideerib oma neljandaks ametiajaks. Ta juhtis Brasiiliat ka aastatel 2003–2010. Lula üks tänavune valimislubadus on luua avaliku julgeoleku ministeerium, kui kongress kiidab heaks vastava põhiseadusliku reformi. Samuti toetab ta suuremaid investeeringuid haridusse, tervishoidu ja töökohtadesse.

Lula juhitav Töölispartei on välja käinud ettepanekud, mis puudutavad lühemat töönädalat ja suuremaid kaitsemeetmeid digiplatvormide töötajatele. Oma kampaania avasõnades rõhutas Lula vajadust kaitsta demokraatiat ja riigi institutsioone ning tõi välja oma ametiajal saavutatud majanduse stabiilse kasvu ja inflatsiooni languse.

Lula peamine rivaal on esimest korda presidendiks kandideeriv Flávio Bolsonaro, kes alustas kampaaniat Rio de Janeiros. Bolsonaro rõhutas oma kampaania avasõnades majandusvabaduse suurendamist ja relvapoliitika liberaliseerimist. Tema lubaduste hulka kuulub ka suhete tihendamine Ameerika Ühendriikidega.

Flávio Bolsonaro isa, endine president Jair Bolsonaro, ei saa kandideerida seoses 2022. aasta riigipöördekatsega, kuid osaleb aktiivselt poja kampaaniaüritustel. Jair Bolsonaro kohalolekut oma poja kampaanias seostatakse riigi konservatiivse valijaskonna mobiliseerimisega.

Brasiilia presidendivalimised leiavad aset 2026. aasta oktoobris.

Toimetaja: Anna Gerda Nurmetalo

Allikas: Reuters, El País, G1 Globo

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