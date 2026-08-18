Liibüa tahab naftatootmist suurendada ja vajab selleks miljardeid dollareid

Liibüa püüab taastada oma positsiooni ühe maailma suurima naftatootjana ning riikliku energiafirma juht ütles, et riik vajab oma nafta- ja gaasiväljade arendamiseks 30–40 miljardi dollari ulatuses investeeringuid.

USA energeetikaameti andmetel on Liibüal Aafrika suurimad tõestatud naftavarud. Liibüa riikliku naftafirma (NOC) juht Masoud Suleman ütles aga, et rahapuudus takistab naftaväljade arendamist.

"Vajame märkimisväärseid rahalisi vahendeid, 30-40 miljardit dollarit," ütles Suleman ajalehele Financial Times. Ta tõi veel välja, et avastatud on üle 60 nafta- ja gaasimaardla, mida pole veel kasutusele võetud.

Financial Times kirjutab, et Liibüas tegutsevad juba mitmed rahvusvahelised energiafirmad nagu Eni, TotalEnergies, Chevron ja ConocoPhillips. Investeeringuid on aga pidurdanud Liibüa poliitiline killustatus, korruptsiooniriskid ja NOC-i enda rahapuudus.

Praegu peab NOC ise rahastama osa uute projektide arenduskuludest, kuna riigil napib selleks raha, venivad ka projektid. Seetõttu kaalub NOC kontsessioonilepingute juurde naasmist, mille puhul kannaksid välisinvestorid suurema osa esialgsetest investeerimiskuludest.

"Me kaalume NOC-i ja meie rahvusvaheliste partnerite vahelise ärimudeli muutmist. Meil ​​on puudus rahalistest vahenditest ja see pidurdab oluliselt meie arendusprojekte," ütles Suleman.

Liibüa võimet kapitali ligi meelitada pärsib ka riigi poliitiline killustatus. Enamik riigi suurimaid naftamaardlaid ja eksporditerminale asub aladel, mida kontrollib sõjapealik Khalifa Haftar.

Suleman ütles, et erinevad osapooled siiski mõistavad riikliku naftafirma säilitamise tähtsust.

"Meil on head suhted, reisime nii ida- kui ka lääneossa ning suhtleme silmast silma peamiste osapooltega," ütles Suleman. Ta siiski lisas, et välisinvestorid peavad oma tegevuse korraldamisel arvestama ka kohalike relvarühmitustega.

Üheks Liibüa suurimaks majandusprobleemiks on ka ulatuslik kütusesmugeldamine. "See on asi, mis ei allu meie kontrollile ega jää meie pädevusse, kuid nõuab viivitamatut tegutsemist, vastasel juhul viib see Liibüa majandusliku kokkuvarisemiseni," ütles Suleman.