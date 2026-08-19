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Riigikohus kinnitas halduskonfiskeerimise lubatavust

Eesti
Riigikohus
Riigikohus Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Eesti

Eelmisel nädalal jõustus riigikohtu otsusel ringkonnakohtu lahend, millega lubati kanda rahapesukahtlusega seotud sularaha riigi omandisse ilma kriminaalmenetluseta, teatas rahapesu andmebüroo.

Jõustunud Tallinna ringkonnakohtu määrusega jäeti muutmata halduskohtu luba kanda riigi omandisse 7400 eurot, mis koosnes 37 kahjustatud 200-eurosest pangatähest, mille isik oli toonud Eesti Panka ümbervahetamiseks.

Kohtu hinnangul jäi kõnealuses kaasuses vara seotus rahapesukahtlusega püsima ning isik esitas raha päritolu kohta vastuolulisi ja ebausutavaid selgitusi. Kohus leidis, et puudutatud isik on suure tõenäosusega variisik ning vara tegelikku kasusaajat ei ole õnnestunud kindlaks teha.

"Raha pärines tõenäoliselt 2017. aastal Liibüas avalike allikate väitel toimunud pangaröövist. Kuna selle kohta ei ole Eestis võimalik koguda tõendeid kriminaalmenetluse läbiviimiseks ning täidetud olid ka teised seaduses sätestatud eeldused halduskonfiskeerimiseks, saime seda tööriista kasutada. Seeläbi anname kurjategijatele järjepidevalt sõnumi, et Eesti ei ole koht, kus proovida raha pesta," ütles rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker.

"Olulisena sedastab lahend ka rahapesu tõkestamise menetlustes kogutud teabe ja analüüsimeetodite kaitset. See peegeldab rahapesu andmebüroo töö sügavamat mõistmist – meie töövõidud on sageli avalikkuse eest varjatud, olles sisendiks uurimisasutuste tööle," lisas Mäeker.

Esimesed niinimetatud Liibüa raha vahetuskatsed toimusid Eestis 2018. aastal. Pärast rahapesu andmebüroo sekkumist alates 2022. aastast on kohtu otsusel riigi tuludesse mõistetud sama oletatava rahapesu eelkuriteoga seonduvalt viiel juhul ligi 30 000 eurot.

Toimetaja: Marko Tooming

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