Kataloonias hukkus paduvihmade tõttu kaks inimest

Hispaania kirdeosas Barcelona lähistel on paduvihmade tõttu hukkunud kaks inimest ja üks on jäänud kadunuks, teatasid Kataloonia võimud pühapäeval, hoiatades, et äärmuslik ilm liigub põhja poole naaberprovintsi Gironasse.

Võimud hoiatasid üleujutuste eest Gironas, mis asub Barcelona ja Edela-Prantsusmaa piiri vahel, ning kutsusid elanikke üles püsima kodus Ridaura ja Daro jõgede ümbruse piirkondades, kuna jõed on üle kallaste tõusnud.

Püsivad paduvihmad ja tormid on sel nädalavahetusel laastanud Ida-Hispaaniat ja osi Kesk-Hispaania Castilla-La Mancha piirkonnast, kus laupäeval hukkus 102-aastane naine.

Hispaania meteoroloogiaamet (AEMET) teatas, et tormid hakkasid Barcelona piirkonnas pühapäeva keskpäeva paiku leevenema, kuid liiguvad põhja poole.

"On kaks hukkunut ja vähemalt üks kadunu," ütles Kataloonia piirkonna tuletõrjeülem David Borrell pressikonverentsil.

Üks inimene hukkus, kui Torderas asuva kämpingu sein kokku varises ja teine uppus Montornes del Vallesis üleujutatud garaaži. Mõlemad linnad asuvad Kirde-Hispaanias Barcelona provintsis.

Öö jooksul abistas päästeteenistus Barcelonast põhja pool asuvas Granollersis ja mujal mitmeid inimesi, kes olid üleujutuste tõttu oma sõidukitesse lõksu jäänud.

Võimud on kõige suurema riskiga piirkondades avalikud üritused ära jätnud.

Peaminister Pedro SSánchez ütles pühapäeval, et olukord Kataloonias on endiselt väga keeruline.

Ta kutsus kohalikke elanikke üles vältima ebaolulisi sõite ja järgima päästeteenistuste antud juhiseid, korrates Kataloonia piirkondliku juhi Salvador Illa antud nõuannet.

Päästeteenistuste teatel sadas Barcelona piirkonnas mitmes paigas maha enam kui 200 millimeetrit vihma.