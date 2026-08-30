ru-lõpuga meiliaadressidelt riigile saadetud kirjad lähevad karantiini

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta otsustas, et alates septembrist enam Venemaa serveritest ehk ru-lõpulistelt e-posti aadressidelt saadetud kirjad kohe paljude riigiasutusteni ei jõua. Need saadetakse esmalt hoopis karantiini ehk täiendava kontrolli alla.

Paljudel Eesti elanikel, eeskätt venekeelsel elanikkonnal, on e-post endiselt Venemaa serverites. See tähendab, et nad kasutavad ru-lõpulisi e-posti aadresse.

Alates augusti lõpust need e-mailid niivõrd kiiresti aga paljude riigiasutusteni enam ei jõua. Näiteks on juba kohtud teatanud, et paluvad menetlusosalistel loobuda kohtuga suhtlemisel ru-lõpuliste e-posti aadresside kasutamisest.

Pakosta rääkis, et selline otsus sündis täiendava turvameetmena, kaitsmaks Eesti riigiasutusi küberrünnete eest.

"Alates 2022. aastast on küberründed Eesti vastu eksponentsiaalselt kasvanud. Täiesti selgelt on väga suur hulk nendest küberrünnetest seotud Venemaaga. Paraku me näeme, et me peame tugevdama oma kaitset ja me teeme seda väga mitmes osas ja kohas. Eestile ei ole tänu sihikindlale tööle need küberründed läbi läinud, kuid Lätis ja Leedus on massiivsed küberründed avaliku sektori vastu kahjuks õnnestunud, nagu oleme saanud uudistest lugeda. Peame oma küberturvalisust tõstma ja see on lihtsalt üks väike meede kogu selles suures töös, mis me küberturvalisuse tõstmiseks teeme," selgitas Pakosta.

Kui enne jõudsid ru-lõpulised e-mailid otse riigiasutusteni, siis nüüd liiguvad täiendavasse kontrolli. See tähendab, et e-kirjad jõuavad asutusteni küll kohale, kuid lihtsalt aeglasemalt, sest nende kontrollimine võtab aega.

Päris igas riigiasutuses e-kirjad siiski sellist pikemat protseduuri ei läbi. Samamoodi nagu ka mitte kohaliku omavalitsuse asutustes.

"See sõltub sellest, millised turvareeglid konkreetne asutus kehtestanud on. Tegelikult on kõikidel riigiasutustel väga ranged reeglid ja nad peavad vastama küberturvalisuse nõuetele. Väga suur osa nendest riigiasutustest on juba ka liikunud ühtse tugeva küberkilbi taha ja see liikumine jätkub kogu aeg," sõnas ta.

Justiisminister kinnitas, et täiendavat bürokraatiat ametkondadele selle uue korraga ei lisandu.

"Täiendavat bürokraatiat tegelikult ei teki, see ümbersuunamine on automaatne. Ehk siis selleks ei pea ametiasutus mitte midagi tööd teha. See suunatakse keskselt ümber ning see korraldus puudutab kõiki neid riigiasutusi, kes juba on turvalises riigi küberruumis toimetamas," rääkis minister.