Saksamaa ettevõte Isar Aerospace saatis Norrast orbiidile raketi.

Saksamaa kosmoseettevõte Isar Aerospace saatis laupäeval Norrast orbiidile oma raketi Spectrum, mis on oluline samm arendamaks kosmosetööstust Euroopas.

Rakett, mis on 28-meetrine ja kaheastmeline, startis põhjapolaarjoonest põhja pool asuvalt Andøya kosmodroomilt. Ettevõtte teatel jõudis Spectrum orbiidile umbes kümme minutit pärast starti.

"Oleme orbiidil! Ja tegime just Euroopa ajalugu," teatas Isar Aerospace sotsiaalmeediaplatvormil X, märkides, et tegemist on esimese korraga, kui Mandri-Euroopast on orbiidile jõudnud erakapitalil arendatud rakett.

Norra kaubandus- ja tööstusminister Cecilie Myrseth nimetas starti Euroopa kosmosetööstuse jaoks läbimurdeks. Tema sõnul aitab see tugevdada nii Norra kui ka Euroopa julgeolekut.

Isar Aerospace'i jaoks oli tegemist ettevõtte teise stardiga. Esimene rakett kukkus 2025. aasta märtsis varsti pärast Andøyast õhkutõusmist merre ja plahvatas. Seekordsele stardile eelnesid aga kuudepikkused viivitused, mida põhjustasid tehnilised ja ohutusega seotud probleemid.

Kui Spectrum jõuab kavandatud seeriatootmisse, hakkab rakett viima tsiviil- ja militaarsatelliite mõnesaja kilomeetri kõrgusele Maa-lähedasele orbiidile. Rakett suudab kanda ligikaudu ühe tonni jagu lasti.

Isar Aerospace'i Müncheni lähedal asuv tehas on ettevõtte sõnul võimeline tootma rohkem kui 30 raketti aastas.

"Meil on vaja võimekust. Meil on vaja iseseisvust," ütles Saksamaa liidukantsler Friedrich Merz märtsis Andøya kosmosekeskust külastades. Merz on rõhutanud ka kosmose kasvavat tähtsust Euroopa julgeolekule ja majandusele.

Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius on välja kuulutanud 35 miljardi euro suuruse kava, mille eesmärk on arendada Saksamaa kosmosevõimekust 2030. aastaks.