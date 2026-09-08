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Politsei uurib võimalikke kuuliauke superministeeriumi fassaadil

Eesti
Ministeeriumide ühishoone
Ministeeriumide ühishoone Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Politsei uurib, kas pühapäeval avastatud augud Tallinnas ministeeriumite ühishoone fassaadis võivad olla kuuliaugud.

Politsei sai esmaspäeval teate, et Suur-Ameerika tänaval asuva ühisministeeriumi välifassaadis on eri kõrgustel mitu auku, mis sarnanevad kuuliaukudele.

Sündmuskohale reageerisid nii politsei kui ka päästjad ning kriminalistid võtsid sündmuskohal proove.

Praegu käib aktiivne töö, et välja selgitada, millega kahjustused tekitati. Politsei töötab läbi ka kaamerasalvestisi, et tuvastada, kes võib olla teo toimepanija.

Toimetaja: Marko Tooming

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