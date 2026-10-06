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Narva hooldekodus hukkus tulekahju tagajärjel inimene

Eesti
Päästeauto.
Päästeauto. Autor/allikas: Päästeamet
Eesti

Narvas toimus teisipäeva õhtul tulekahju hooldekodus, mille tagajärjel hukkus üks inimene. Ülejäänud hooldekodu hoolealused viga ei saanud.

Tulekahjust Narvas Rahu põigus asuva hooldekodu suitsunurgas teatati häitekeskusele kell 20.51.

Esimesena sündmuskohale jõudnud Narva päästjad tuvastasid hooldekodu 2. korrusel suitsu, alustasid koheselt ruumide tuulutamisega ning leidsid suitsunurgast hukkunud naisterahva.

Põlengut päästjate saabudes enam ei olnud, kuna hooldekodu töötajad olid lokaalse tulekahju tulekustutiga iseseisvalt likvideerinud. 

Hoones olid nõuetekohased tuletõkkesektsioonid ja tuletõkkeuksed olid suletud, mistõttu suits ei levinud ruumidesse, kus viibisid inimesed. Sellest tulenevalt ei olnud ka evakueerimine vajalik.

Päästjad kontrollisid mõõtevahenditega kogu hoone üle ning vingugaasi ei tuvastatud. Kiirabi vaatas üle kõik hoolealused. 

Sündmuskohal osalesid päästemeeskonnad Narva ja Narva-Jõesuu komandodest ning Jõhvi välijuht. 

Tulekahju võis saada alguse hooletust suitsetamisest, täpsemad asjaolud selgitatakse välja edasise menetluse käigus. 

Sel aastal on Eestis tulekahjudes hukkunud kokku 23 inimest.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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