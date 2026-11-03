X!

Külmikutele suunatud küberrünnakud tabasid vähemalt 11 Euroopa riiki

Välismaa
Külmkapp Rootsi toidukaupluses.
Külmkapp Rootsi toidukaupluses. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Välismaa

Rumeenia, Saksamaa ja Ühendkuningriik lisandusid teisipäeval nende Euroopa riikide nimekirja, mida on viimastel päevadel tabanud supermarketite külmutussüsteemidele suunatud küberrünnakud.

Teisipäeval pidas Itaalia valitsus küberrünnakute tõttu erakorralisi kõnelusi luurejuhtidega, mis ajendas Euroopa Liitu hoiatama teadliku katse eest häirida ühenduse toiduainete tarneahelat.

Küberrünnakute motiiv ei ole teada ja keegi pole veel vastutust võtnud.

Euroopa Liidu pressiesindaja Thomas Regnier ütles, et EL-i agentuurid pidasid teisipäeval kõnelusi ka liikmesriikide ametiasutustega, et leppida kokku ühises tegevuses.

"Tegemist ei ole üksikjuhtumitega ja me peame loomulikult olema sellisteks küberintsidentideks ühiselt valmis ning vastupidavad," ütles ta.

Samas keeldus ta osutamast ühelegi potentsiaalsele süüdlasele.

Rünnakute alla sattunud ligikaudu kümne EL-i riigi seas olid ka Itaalia ja Holland. Rünnakud toimusid vaid nädalaid pärast sarnast intsidenti Prantsusmaal, kus sajad supermarketid olid sunnitud riknenud kauba ära viskama.

Ka ühendusest välja astunud Ühendkuningriik sai rünnakutes kannatada.

Riikliku küberturvalisuse juht Richard Horne ütles BBC-le, et probleem mõjutas kogu toiduainete tarneahelat.

Tema sõnul töötasid töötajad terve öö, et hoiatada ohustatud osapooli. Ta lisas, et esines paar juhtumit, kus kasutati ära haavatavat tehnoloogiat.

Sõltumatute Lihavarustajate Briti Assotsiatsioon (AIMS) teatas samuti BBC-le, et kaks nende liiget avastasid, et nende külmikud hakkasid sulama, samal ajal kui kolmas nägi oma külmseadmete temperatuuri järsku tõusu.

EL-i toidu- ja põllumajandusvolinik Christophe Hansen ütles esmaspäeval, et rünnakud olid tahtlik katse häirida meie toiduainete tarneahelat.

Itaalia valitsuse teatel on mõju seni olnud väga piiratud ja see on mõjutanud aegunud turvasüsteemidega kauplusi.

"Mõjutatud on vaid väike arv kaubandusüksusi," seisis avalduses.

Sellegipoolest kohtusid ministrid luurejuhtide ja riikliku küberturvalisuse agentuuriga, mis andis jaemüüjatele ka tehnilisi soovitusi oma süsteemide kaitsmiseks.

Itaalias teatati üleriigiliselt umbes 20 kaupluse kahjustustest.

Sitsiilias Coopi supermarketeid haldava grupi direktor Giuseppe Spadaro ütles, et ettevõtte 300 kauplusest said tabamuse neli.

"Me hindame kahju mitmele tuhandele eurole. Pidime kõik ära viskama. Riiulid on tühjad," tsiteeris teda päevaleht Corriere della Sera.

Teisipäeval teatasid ametnikud ja ettevõtete esindajad, et Saksamaal sai kannatada neli ja Rumeenias kuus supermarketit.

"Muu taristu kompromiteeritud ei saanud," ütles Rumeenia riikliku küberturvalisuse direktoraadi (DNSC) direktor Dan Cimpean AFP-le.

"See tundub poolamatöörlik. Me ei kahtlusta mitte mingil juhul, et tegemist on riikliku toimijaga."

Rootsi Coopi keti pressiesindaja Carlos Cancinos ütles, et grupi seitse kannatada saanud kauplust on taastanud tavalise töö.

Ta ütles, et ööl vastu teisipäeva rünnaku alla sattunud külmutusseadmed ja sügavkülmikud olid ühendatud vanadesse 4G-võrkudesse.

"Oleme käivitanud ulatusliku programmi oma poevõrgu suure osa moderniseerimiseks, varustades need võrku ühendatud külmikutega ja tagades, et need töötaksid 5G-võrkude kaudu. See aitab lahendada suure osa sedalaadi probleemidest," ütles ta.

Belgia oli üks enim kannatada saanud riike, kus kümned poed mitmes toiduketis teatasid külmutussüsteemide riketest. Föderaalprokuratuur on alustanud uurimist.

Küberrünnak tabas ka Eestit, kui esmaspäeval tõstis küberründaja Selveri külmlettide temperatuuri 50 soojakraadini. Selveri kommunikatsioonijuht Mariann Järvela ütles, et rünnak leidis aset ühes Selveri kaupluses.

Tema sõnul oli poekett teadlik mujal maailmas toimunud sarnastest küberrünnakutest ja oli seetõttu võimalikeks ohtudeks valmistunud. Koostööpartner tuvastas rünnaku kiiresti ja kauplus kahju ei kandnud.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: BNS, ERR

Samal teemal

eesti raadio

UUS SAATESARI

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

00:31

USA valimised: demokraadid loodavad kongressis võimu tagasi saada Uuendatud

00:02

PSG korraldas Meistrite liigas rekordiliselt kiire väravatesaju

03.11

Haas näitas Oconile ust ja annab võimaluse noorele Brasiilia talendile

03.11

ITL-i president tehisarust: inimene vastutab ja otsustab ikkagi ise

03.11

Külmikutele suunatud küberrünnakud tabasid vähemalt 11 Euroopa riiki

03.11

Drelli klubi ei suutnud eurosarjas edu hoida

03.11

Kallas: mitmevõistlus sobis eestlastele 55 aastat ja 100 aastat tagasi ja sobib ka täna

03.11

Ott Tänak naaseb täiskohaga sõitjana autoralli MM-sarja Uuendatud

03.11

Henn avalikustas jalgpallikoondise koosseisu novembrikuu mängudeks Uuendatud

03.11

ETV spordisaade, 3. november

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

03.11

Raimond Kaljulaid teatas poliitikast lahkumisest Uuendatud

03.11

Häkkerid blokeerivad venelastel nende Hiina autode kasutamist

03.11

Ott Tänak naaseb täiskohaga sõitjana autoralli MM-sarja Uuendatud

03.11

Tusk: Poola hoidis Kaliningradi oblasti piiril ära võimaliku provokatsiooni

02.11

Küberründaja tõstis Selveri külmleti temperatuuri 50 soojakraadini

03.11

Ukraina ründas Jaroslavli naftatöötlemistehast Uuendatud

02.11

Iraan võttis leebema tooni ja naftahinnad kukkusid järsult

03.11

Herem: peame võtma riski, et kaitsevõimete ülalpidamine on veidi keeruline Uuendatud

02.11

Tähtis Venemaa naftapiirkond vajub üha sügavamale võlgadesse

03.11

Oidsalu: mulle on jäänud mulje, et kaitsevaldkonnas on jõulud

ilmateade

SPORT

00:02

PSG korraldas Meistrite liigas rekordiliselt kiire väravatesaju

03.11

Haas näitas Oconile ust ja annab võimaluse noorele Brasiilia talendile

03.11

Drelli klubi ei suutnud eurosarjas edu hoida

03.11

Kallas: mitmevõistlus sobis eestlastele 55 aastat ja 100 aastat tagasi ja sobib ka täna

loe: kultuur

03.11

Peeter Volkonski pani kokku oma esimese lapsehoidja luulekogu

03.11

Jüri Reinvere: Saksamaal on moes Beethovenit lintšida ja mõnitada

03.11

Mirko Rajas: võtsime ülesandeks lugeda läbi kogu Pessoa looming

03.11

Festival Hullunud Tartu mängib tänavu vormidega

loe: eeter

03.11

Henrik Kalmet Toomas Leiuse dokist: kui halbu asju unustada, siis kaob ka hea

03.11

Rene Radala: teenistuskoertele tuleb julgeolekuolukorra tõttu rolle juurde

03.11

Hobikokk: vitamiinipomm kõrvits sobib kõikide roogade sisse

03.11

Arne Merilai: riskantselt käitumine pole seniajani minu elust kadunud

Raadiouudised

03.11

Päevakaja (03.11.2026 18:00:00)

03.11

Herem: peame teatud kaitsevõimeid väga kiiresti arendama

03.11

Eestisse tullakse tööle varasemast ajast vähem

03.11

Paarkümmend hoonet saab riigi toel energiatõhusamaks

03.11

Raadiouudised (03.11.2026 15:00:00)

03.11

Soome jäähokiliit juhib võitlust Venemaa eemalhoidmiseks MM-ilt

03.11

Raimond Kaljulaid lahkub poliitikast

03.11

Öösel võib tulla kuni kaks miinuskraadi

03.11

Raadiouudised (03.11.2026 12:00:00)

03.11

USA vahevalimistel käib tihe rebimine Texases ja Kansases

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo