Prantsusmaa verepankasid tabas küberrünnak

Esmaspäeval aset leidnud rünnak oli suunatud külmateenuseid pakkuva ettevõtte vastu ning see mõjutas kolme külmhoone seire- ja juhtimissüsteeme, teatas Prantsusmaa Vereamet (EFS).

Prantsuse ajakirja Le Canard Enchaîné teatel programmeeriti külmhooned, kus hoiti nii vereproove kui ka vereülekanneteks ja ravimite tootmiseks mõeldud plasmakotte, -30 kraadi asemel 110 kraadile Celsiuse järgi.

EFS-i teatel ei olnud intsidendil aga mingit tervisemõju ja veretoodete kaotsiminekust pole teatatud.

Euroopa asutused ja ettevõtted on küberrünnakute tõttu kõrgendatud valmisolekus, kuna viimastel päevadel on põhjustanud ulatuslikke häireid poodide külmutussüsteemide vastu suunatud häkkimiste seeria.

Prantsusmaa tervishoiuministri büroo teatel tagasid rajatiste seire- ja häiresüsteemid verevarude ohutuse.

Tervishoiuministeeriumi teatel on algatatud uurimine intsidendi toimumise asjaolude väljaselgitamiseks, kuid ministeerium ei andnud vihjeid selle kohta, kes võis küberrünnaku taga olla.