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Rühm senaatoreid kutsub Trumpi üles Vene diislilepet tühistama

Välismaa
Kapitoolium
Kapitoolium Autor/allikas: Urmet Kook
Välismaa

USA vabariiklastest ja demokraatidest senaatorid kutsusid teisipäeval ühiselt president Donald Trumpi üles tühistama Venemaaga sõlmitud diislilepet.

Tosin seadusandjat, kelle seas on ka kuus vabariiklast, kutsusid presidenti üles tühistama kokkulepet Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga, mis lubaks Venemaa diislikütuse maailmaturule.

"Moskvale võimaluse andmine müüa Venemaa diislikütust vabalt maailmaturgudel kahjustab Ameerika julgeolekuhuve ja on Ukraina rahva reetmine, kes jätkab enda kaitsmist Putini mõrvarliku ja ebaseadusliku sõja eest," kirjutasid nad Connecticuti osariigi demokraadist senaatori Richard Blumenthali eestvedamisel koostatud kirjas.

"See lepe on kingitus meie vastasele ja meie liitlaste reetmine, see tuleks tühistada," seisab kirjas.

Senaatorid tunnistasid küll tungivat vajadust vähendada energiakulusid, mis on USA ja Iraani vahelise sõja taustal hüppeliselt tõusnud, kuid leidsid, et Venemaa tarnetel oleks hindadele tühine mõju.

Selle asemel annaks lepe nende sõnul Kremlile lisatulu, et rahastada sissetungi Ukrainasse, mis kestab juba viiendat aastat.

Vabariiklastest allakirjutanute seas olid endine senati enamuse liider, Kentucky kauane senaator Mitch McConnell ja teised aastakümnete pikkuse kogemusega senaatorid.

Trump teatas reedel, et Putin nõustus kütusehindade ohjeldamiseks kohe turule tooma üle 300 000 tonni diislikütust, millele järgneb novembris veel 500 000 tonni.

USA rahandusministeerium väljastas seejärel ajutise litsentsi, mis lubab tehinguid Venemaa päritolu diislikütusega, sealhulgas selle müüki ja importi.

Senaatorid kutsusid Trumpi üles litsentsi tühistama ja kasutama septembris kongressis heaks kiidetud uusi sanktsioonivolitusi, et suurendada majanduslikku survet Moskvale ning riikidele, mis aitavad Venemaa sõjategevust toetada, eriti Hiinale.

"Putin on türann," kirjutasid nad ja nõudsid, et Trump taotleks lahendust, mis kaitseb Ukraina suveräänsust ja julgeolekut.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

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