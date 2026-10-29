Demokraadist USA senaator soovitas Vene kütust vedavatel laevadel kurssi muuta

"Pöörake tagasi või riskite USA sanktsiooniseaduste rikkumisega," hoiatas senaator.

Senaatori nõudmine esitati mõni päev pärast seda, kui uudisteagentuur Reuters teatas, et Malta lipu all sõitev tanker Agioi Fanendes suundub 40 000 tonni Vene diislikütusega New Yorki. Tegemist on esimese saadetisega hiljutise kokkuleppe raames, mille tegi teatavaks USA president Donald Trump.

Blumenthal kirjutas kirja laevafirma Eastern Mediterranean Maritime Limited tegevdirektorile Athanasios Martinosele.

"Ma saadan jõulise sõnumi laevafirmadele, mille tankerid transpordivad meie sadamatesse ebaseaduslikku Vene diislikütust," ütles Blumenthal kirjale lisatud sotsiaalmeediapostituses.

"Pöörake tagasi, kuni on veel aega," sõnas senaator.

Kirjas juhitakse tähelepanu sellele, et diislikütuse tarned on keelatud vastavalt 2022. aasta Vene nafta impordi lõpetamise seadusele (Ending Importation of Russian Oil Act), mille allkirjastas endine president Joe Biden pärast täiemahulist sissetungi Ukrainasse.

"Kui Agioi Fanendes peaks sadamasse sisenema ja oma lasti maha laadima, osaleksite ebaseaduslikus tehingus või aitaksite sellele kaasa," hoiatas Blumenthal.

"USA presidendi Donald Trumpi ja Venemaa presidendi Vladimir Putini vaheline diislitehing, mis kuulutati välja 9. oktoobril ametliku eesmärgiga langetada siseriiklikke kütusehindu, ei tühista selget ja ühemõttelist seadust," väitis senaator.

"Administratsiooni viimaste nädalate vastukäivaid direktiive Venemaa energia osas ei tohiks kasutada ettekäändena seaduslike keeldude eiramiseks," kirjutas Blumenthal.

"President võis küll anda loa selle tehingu hõlbustamiseks, kuid ainult USA kongress saab muuta selle õiguslikult kehtivaks," märkis poliitik.

Blumenthali kiri on osa seadusandlike meetmete lainest Trumpi diislitehingu vastu, mis on esile kutsunud tugeva vastureaktsiooni mõlema partei esindajatelt.