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Ringkonnakohus jättis jõusse prokurörile määratud tingimisi vangistuse

Eesti
Tallinna ringkonnakohus
Tallinna ringkonnakohus Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Tallinna Ringkonnakohus jättis muutmata Harju Maakohtu otsuse, millega tunnistati prokurör Eve Soostar süüdi kokkuleppemenetluse nõusoleku avalduse võltsimises ja võltsitud nõusolekuavalduse kasutamises. Kohus karistas Soostarit tingimisi vangistusega.

Tallinna Ringkonnakohus jättis muutmata Harju Maakohtu 14. juuni otsuse ja Eve Soostari kaitsja apellatsiooni rahuldamata. Ringkonnakohus leidis, et maakohtu otsus tuleb jätta muutmata, sest kaitsja apellatsiooni rahuldamiseks pole alust.

Harju Maakohus tunnistas prokuröri süüdi kokkulepemenetluse nõusoleku avalduse võltsimises ja võltsitud nõusolekuavalduse kasutamises ning karistas teda kuuekuulise vangistusega. Vangistust ei pöörata täitmisele kui Soostar ei pane aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Soostarile heideti ette tsiviilhagi võltsimist, võltsitud tsiviilhagi kasutamist, kokkuleppemenetluse nõusoleku vormi võltsimist ja selle kasutamist. Juunis mõisteti ta õigeks võltsitud tsiviilhagi kasutamises ja võltsimises. Seda seetõttu, et Soostarile etteheidetava kuriteokoosseisu kohaselt on karistatav dokumendi võltsimine, kuid kohtu hinnangul tsiviilhagi ei vasta seaduse järgi dokumendi tunnustele.

Varasemalt kinnitas Soostar kohtuistungil, et võltsima asudes oli ta kindlal arvamusel, et tsiviilhagi on dokument ja ta võltsib teadlikult dokumenti, siis kontrollis kohus ka seda, kas tegemist võib olla kõlbmatu katsega, kuid asus pärast analüüsi seisukohale, et antud juhul selline käitumine siiski kuriteokoosseisu ei täida.

Kohtu hinnangul on tõendatud, et Soostar eemaldas kriminaaltoimikust kannatanu nõusoleku vormi (milles kannatanu avaldas keeldumist kokkuleppemenetlusest) ning asendas selle enda koostatud vormiga (milles kannatanu nõustus kokkuleppemenetluse kohaldamisega) ning varustas selle järeletehtud kannatanu nõusoleku kannatanu originaalsele nõusoleku vormile lisatud digitaalallkirja kinnituslehega.

Võltsitud nõusoleku vormi lisamisega kriminaaltoimikusse ning kriminaaltoimiku kohtusse edastamisega viis Eve Soostar kohtu hinnangul lõpule ka võltsitud dokumendi kasutamise.

Kohus nõustus prokuratuuriga selles, et võltsitud dokumendi kasutamise eesmärk oli omandada õigus lahendada süüasi lihtsustatud korras ehk täita enda tööülesandeid väiksemas mahus võrreldes asja lahendamisega muus menetlusliigis.

Kohus ei tuvastanud menetluses karistust kergendavaid ega raskendavaid asjaolusid.

Menetluskuludena tuli Soostaril tasuda sundraha 1419 eurot.

Toimetaja: Merilin Leetna

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