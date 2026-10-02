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Riigikohus lükkas tagasi Vjatšeslav Leedo taotluse kohtuasi uuesti avada

Eesti
Vjatšeslav Leedo ja teiste endiste Saaremaa Laveakompanii juhtide kohtuotsuse väljakuulutamine Pärnu maakohtus.
Vjatšeslav Leedo ja teiste endiste Saaremaa Laveakompanii juhtide kohtuotsuse väljakuulutamine Pärnu maakohtus. Autor/allikas: Kristi Raidla / ERR
Eesti

Riigikohus ei võtnud menetlusse Saaremaa Laevakompanii maksejõuetuse põhjustamises süüdi mõistetud Vjatšeslav Leedo ja Tõnis Rihvki taotlust kohtuasi uuesti avada. Leedo otsib õigust Euroopa Inimõiguste Kohtust.

Juunis jõustus riigikohtu otsusega Rihvki, Leedo ja Lennart Viikmaa süüditunnistamine Saaremaa Laevakompanii maksejõuetuse põhjustamises ning muutmata jäid ka nende karistused, mis tähendab, et kõik kolm peavad reaalselt kaheks kuuks vangi minema. 

Rihvki ja Leedo kaitsjad taotlesid aga riigikohtult kohtuasja uuesti avamist, kuna nende hinnangul oli uusi asjaolusid, mida kohus polnud varem arvestanud.

Sel neljapäeval otsustas riigikohus kaebused siiski menetlusse võtmata jätta.

Leedo otsib aga edasi õigust Euroopast. Tema kaitsja, vandeadvokaat Elmer Muna ütles ERR-ile, et Leedo ja Holostovi Kinnisvarahaldus esitasid Euroopa Inimõiguste Kohtule kaebused juunis.

"Karistuse kandmise osas on Leedo avalikult välja öelnud, et täidab seadusi ja kohtuotsuseid. Sellele pole midagi lisada," vastas Muna küsimusele, millal Leedo vanglakaristust kandma asub.

Saaremaa Laevakompanii juhatuse liiget Tõnis Rihvki ning nõukogu liikmeid Vjatšeslav Leedot ja Lennart Viikmaad süüdistati äriühingu maksejõuetuse põhjustamises, lisaks heideti Leedole ja Rihvkile ette ka sellega seotud võltsimist.

Maakohus tunnistas kohtualused kuritegudes süüdi ning karistas Rihvki ja Leedot kahe aasta ja kuue kuu pikkuse vangistusega, mis jäeti tingimisi täitmisele pööramata nelja-aastase katseajaga. Viikmaale mõisteti aasta ja kuue kuu pikkune vangistus tingimisi kolme-aastase katseajaga.

Ringkonnakohus karmistas karistusi ja määras, et süüdistatavad peavad pärast otsuse jõustumist kohe reaalselt ära kandma kaks kuud vangistust.

Riigikohtu kriminaalkolleegium jättis juunis maa- ja ringkonnakohtu otsused süü ja karistuste küsimuses muutmata.

Leedo ütles juunis, et peab tehtud otsust ebaõiglaseks, kogu protsessi õiguslikult küsitavaks ning karistust ebaproportsionaalseks.

Toimetaja: Karin Koppel

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