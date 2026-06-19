X!

Vjatšeslav Leedo peab reaalselt vangi minema

Eesti
Vjatšeslav Leedo.
Vjatšeslav Leedo. Autor/allikas: ERR
Eesti

Riigikohtu reedese otsusega jõustus Tõnis Rihvki, Vjatšeslav Leedo ja Lennart Viikmaa süüditunnistamine Saaremaa Laevakompanii maksejõuetuse põhjustamises ning muutmata jäid ka nende karistused. See tähendab, et Rihvk, Leedo ja Viikmaa peab peavad reaalselt kaheks kuuks vangi minema.

Samas tühistas kohus tsiviilhagi rahuldamise, sest kannatanu rahalised nõuded olid juba täidetud.

Saaremaa Laevakompanii AS-i (SLK) juhatuse liiget Tõnis Rihvki ning nõukogu liikmeid Vjatšeslav Leedot ja Lennart Viikmaad süüdistati äriühingu maksejõuetuse põhjustamises, lisaks heideti Leedole ja Rihvkile ette ka sellega seotud võltsimist.

Maakohus tunnistas kohtualused kuritegudes süüdi. Muu hulgas tegi kohus kindlaks, et enne süüdistuses kirjeldatud tehinguid kuulus Saaremaa Laevakompaniile kohustustevaba vara üle nelja miljoni euro, pangakontol oli ligi 5,5 miljonit eurot ja bilansis neli parvlaeva väärtusega ligi neli miljonit eurot.

Pärast tehinguid kohustustevaba vara enam ei olnud ja äriühing muutus maksejõuetuks.

Maakohus karistas Rihvki ja Leedot kahe aasta ja kuue kuu pikkuse vangistusega, mis jäeti tingimisi täitmisele pööramata nelja-aastase katseajaga. Viikmaale mõisteti aasta ja kuue kuu pikkune vangistus tingimisi kolme-aastase katseajaga. Ringkonnakohus karmistas karistusi ja määras, et süüdistatavad peavad pärast otsuse jõustumist kohe reaalselt ära kandma kaks kuud vangistust.

Ringkonnakohus selgitas oma otsuses täiendavalt, miks hiljutine Saaremaa Laevakompanii pankrotimenetluse lõpetamine ei anna alust süüdistatavate õigeksmõistmiseks. Nimelt ei sõltu teo karistatavus sellest, kas teo tagajärjed on hiljem kõrvaldatud või kannatanule kahju hüvitatud. Seega ei välista süüdistatavate vastutust maksejõuetuse põhjustamise eest ka asjaolu, et Leedo kontrolli all olevad äriühingud on Saaremaa Laevakompanii võlgnevused nüüdseks suures osas tasunud.

Vjatšeslav Leedo ja teiste endiste Saaremaa Laevakompanii juhtide kohtuotsuse väljakuulutamine Pärnu maakohtus. Autor/allikas: Kristi Raidla / ERR

Kannatanu kahjunõuded on rahuldatud

Riigikohtu kriminaalkolleegium jättis reedel maa- ja ringkonnakohtu otsused süü ja karistuste küsimuses muutmata. Küll aga tühistati varasemad lahendid kannatanu OÜ Reyna Trade tsiviilhagi rahuldamise ja selle menetlemisega seotud kulude süüdistatavatelt väljamõistmise osas.

Saaremaa Laevakompanii pankrotimenetluses tunnustati Reyna Trade'i nõudeid 421 914 euro ulatuses ja Leedoga seotud Peetri Keskus OÜ hüvitas selle summa kannatanule võlgniku eest. Ülejäänud 276 473 euro suuruse nõude rahuldamiseks ja viiviste saamiseks pöördus kannatanu tsiviilkohtusse ning esitas paralleelselt tsiviilhagi ka kriminaalasjas.

Saaremaa Laevakompanii oli teinud selle summa ulatuses ülekandeid kannatanu maksu- ja tolliameti ettemaksukontole. Poolte vahel oli aga lahkarvamus selles, kas need maksed olid mõeldud võlgnevuse katteks. Tsiviilasja arutanud kohtud leidsid, et Saaremaa Laevakompanii võlg Reyna Trade'i ees on nende ülekannetega tasutud ja riigikohus jõudis nüüd kriminaalasjas tsiviilhagi lahendades samale järeldusele.

Lisaks käsitles riigikohus otsuses põhjalikult kaitsjate väidet, et ringkonnakohtus kriminaalasja lahendamisel osalenud kohtunik Andres Parmas oleks tulnud taandada, kuna ta puutus selle asjaga varem kokku riigi peaprokuröri ametis. Parmas soovis seetõttu ka ise taanduda, kuid ringkonnakohtu esimees jättis tema taotluse rahuldamata.

Riigikohus selgitas, et seaduse järgi peab varem prokurörina töötanud kohtunik taanduma siis, kui ta on arutatava asja menetluses ise prokurörina osalenud või vähemalt selle käiku sekkunud – näiteks prokuröri määruse, korralduse või nõude tühistanud. Praegusel juhul selliseid asjaolusid ei esinenud. Parmas kohtus peaprokurörina küll kannatanu esindajaga ja uuris teenistusliku järelevalve käigus menetlust juhtinud prokurörilt, kui kaugele on asi jõudnud, aga ta ei jaganud asja lahendamiseks sisulisi suuniseid.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

arva ära ja jookse!

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

10:46

Keelemudelid loevad arsti märkmetest välja ravi katkestamise põhjuse

10:41

Kallase osaliselt venekeelne tänukõne lõpuaktusel hämmastas õpetajaid

10:41

Ilm segas golfi USA lahtiste avapäeval kaarte, juhib Clark

10:37

Šveits: USA ja Iraani kõnelused lükkuvad edasi

10:29

Metsas aitavad näljaseid tuttavad juured ja turbasambla-pott

10:24

Juuli pensionid ja puudetoetused makstakse välja päev hiljem

10:15

Galerii: Telliskivis avati elamusnäitus Vincent van Goghi loomingust

09:54

TÄNA OTSE | Hästi alustanud USA läheb teise võidu järele

09:45

Värske Novelli konkursi võitis Lisete Talvar

09:42

Vjatšeslav Leedo peab reaalselt vangi minema

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

18.06

Sõja 1576. päev: Ukraina korraldas Moskvale sõja seni suurima rünnaku Uuendatud

18.06

Iisrael katkestab suhtluse Kaja Kallasega Uuendatud

18.06

Kallas: Reformierakond ei ole enam minu erakond

18.06

Eesti olümpiakomitee presidendiks valiti Erich Teigamägi Uuendatud

18.06

Eksperdid: kütusekriis Venemaal läheb aina hullemaks

18.06

Tallinnas muutub liikluskorraldus mitmel olulisel teelõigul

18.06

Tšehhi ja Lõuna-Aafrika Vabariik leppisid viiki Uuendatud

18.06

Lehis krooniti teist korda Euroopa meistriks Uuendatud

18.06

Kallas ERR-ile: Iisraeli välisministri sõnavõtt tuli mulle üllatusena

18.06

Vandeadvokaat taotles kapo suhtes teenistusliku järelevalve alustamist Uuendatud

ilmateade

SPORT

10:41

Ilm segas golfi USA lahtiste avapäeval kaarte, juhib Clark

09:54

TÄNA OTSE | Hästi alustanud USA läheb teise võidu järele

09:31

Tallinnas toimub Euroopa suurim fännklubide korvpalliturniir

08:45

Teder jõudis mainekal golfiturniiril veerandfinaali

loe: kultuur

10:15

Galerii: Telliskivis avati elamusnäitus Vincent van Goghi loomingust

09:45

Värske Novelli konkursi võitis Lisete Talvar

09:12

Ühe minuti film | Sveta Bogomolova "Ilusad silmad"

09:06

Augustis esmakordselt toimuma pidanud Estonian Funk Embassy festival tühistati

loe: eeter

10:29

Metsas aitavad näljaseid tuttavad juured ja turbasambla-pott

09:18

Ursel Tilk Rapla väikelinnateatrist: mõtlesime õllejoomise asemel midagi targemat ka teha

18.06

"Terevisioon" paneb hooajale punkti Raplas

18.06

Karl Killing: sõprade kaotamise järel sain aru, et ei pea kogu aeg kuuenda käiguga sõitma

Raadiouudised

09:15

Raadiouudised (19.06.2026 09:00:00)

18.06

Järva-Jaani pood kerkib osaliselt vanale kalmistule

18.06

Tuumajaama rajamisest huvitatud arendaja loodab Eestis tuumajaama valmis saada 10 aasta pärast

18.06

Päevakaja (18.06.2026 18:00:00)

18.06

Estonia teatriga seotud komisjon soovib teatri ruumivajaduste analüüsi

18.06

Paljud Tartu põhikoolilõpetajad püsivad gümnaasiumikoha ootel

18.06

Raadiouudised (18.06.2026 15:00:00)

18.06

USA ja Iraan sõlmisid esialgse kokkuleppe relvarahu jätkumise osas

18.06

Ilm läheb soojemaks

18.06

Brüsselis kohtuvad NATO kaitseministrid ja Euroopa Liidu riigijuhid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo