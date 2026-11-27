Tallinna ringkonnakohtu otsus ei ole aga veel jõustunud ning Eskola pole veel trellide taga, sest tema kaitsjad vandeadvokaat Madis Piirla ja vandeadvokaadi abi Martin Kirsipuu esitasid novembri alguses riigikohtule kassatsioonikaebuse, kirjutas Postimees.

Reede seisuga pole riigikohus asja menetlusse võtmise suhtes veel otsust langetanud.

Tallinna ringkonnakohus otsustas tänavu oktoobri alguses tühistada Pärnu maakohtu varasema otsuse osa, millega jäeti Eskolale vägistamise eest mõistetud kolmeaastane vangistus tingimisi kohaldamata. Ringkonnakohtu oktoobrikuise otsuse kohaselt tuleb Eskolal karistus reaalselt vanglas ära kanda.

Pärnu maakohus mõistis Eskola, kes on tuntud ka kui DJ Cityflash 2025. aasta aprillis süüdi vägistamises ja karistas teda kolmeaastase vangistusega nelja-aastase katseajaga. Lisaks mõisteti Eskolalt kannatanu kasuks mittevaralise kahju hüvitamiseks välja 7000 eurot.

Protsessi käigus läbis asi mitu kohtuastet. Riigikohus jättis tänavu maikuus jõusse Eskola süüdimõistmise ja tsiviilhagi rahuldamise, kuid saatis karistuse täitmisele pööramise küsimuse ringkonnakohtule uueks arutamiseks. Kuna süü ja tsiviilhagi osas oli kohtuotsus juba jõustunud, arutas ringkonnakohus asja vaid prokuröri apellatsiooni alusel, kes taotles Eskola saatmist reaalselt vanglasse.

Eskola oli kohtu all süüdistatuna karistusseadustiku vägistamist puudutava paragrahvi alusel. Süüdistuse kohaselt astus ta 2022. aasta 7. mail Paide peokeskuses kannatanu, noore pereema tahte vastaselt temaga suguühtesse.

Süüdistuse järgi pani Eskola vägistamise toime vägivallaga. Ühtlasi kasutas ta ära asjaolu, et naine ei olnud alkoholijoobe tõttu ja füüsiliselt nõrgemana võimeline vastupanu osutama.

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