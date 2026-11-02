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Vjatšeslav Leedo asus Tallinna vanglas karistust kandma

Eesti
Vjatšeslav Leedo.
Vjatšeslav Leedo. Autor/allikas: ERR
Eesti

Saaremaa Laevakompanii maksejõuetuse põhjustamises süüdi mõistetud Vjatšeslav Leedo on asunud Tallinna vanglas karistust kandma.

Vanglateenistuse meediasuhete juht Kirsi Pruudel ütles ERR-ile, et see, millal Leedo vangistus algas, mis ajal lõpeb ja millises vanglas ta viibib, on konfidentsiaalne info ning vangla seda avalikustada ei saa. 

"Saame vaid kinnitada, et Vjatšeslav Leedo on asunud karistust kandma," ütles Pruudel.

Tallinna ringkonnakohus on varem ERR-ile öelnud, et Leedo hakkab karistust kandma Tallinna vanglas.

Juunis jõustus riigikohtu otsusega Leedo ning Tõnis Rihvki ja Lennart Viikmaa süüditunnistamine Saaremaa Laevakompanii maksejõuetuse põhjustamises ning muutmata jäid ka nende karistused. Leedot karistas kohus kahe aasta ja kuue kuu pikkuse tingimisi vangistusega, millest reaalselt tuleb tal vangis veeta kaks kuud.

Oktoobri keskel jättis Tallinna ringkonnakohus rahuldamata Leedo kaitsja taotluse lükata karistuse kandmine edasi.

Toimetaja: Karin Koppel

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