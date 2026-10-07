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Tallinna ringkonnakohus mõistis Eskola vägistamise eest reaalselt vangi

Eesti
Tallinna ringkonnakohus
Tallinna ringkonnakohus Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Tallinna ringkonnakohus otsustas tühistada Pärnu maakohtu varasema otsuse osa, millega jäeti Meelis Eskolale vägistamise eest mõistetud kolmeaastane vangistus tingimisi kohaldamata. Ringkonnakohtu värske otsuse kohaselt tuleb Eskolal karistus reaalselt vanglas ära kanda.

Pärnu maakohus mõistis Eskola, kes on tuntud ka kui DJ Cityflash 2025. aasta aprillis süüdi vägistamises ja karistas teda kolmeaastase vangistusega nelja-aastase katseajaga. Lisaks mõisteti Eskolalt kannatanu kasuks mittevaralise kahju hüvitamiseks välja 7000 eurot.

Protsessi käigus läbis asi mitu kohtuastet. Riigikohus jättis tänavu maikuus jõusse Eskola süüdimõistmise ja tsiviilhagi rahuldamise, kuid saatis karistuse täitmisele pööramise küsimuse ringkonnakohtule uueks arutamiseks. Kuna süü ja tsiviilhagi osas oli kohtuotsus juba jõustunud, arutas ringkonnakohus asja vaid prokuröri apellatsiooni alusel, kes taotles Eskola saatmist reaalselt vanglasse.

Riigikohtu praktika kohaselt on raskemate kuritegude puhul reaalne vangistus reegel ning sellest kõrvale kaldumine ehk tingimisi karistus on õigustatud vaid erandlikel asjaoludel, mis peavad ilmnema nii toimepandud teo kui ka süüdlase isiku puhul.

Ringkonnakohus leidis, et Eskola kaitsjate esitatud argumendid — näiteks teo ühekordsus või ettekavatsematus — ei kujuta endast erandlikke asjaolusid. Kohus osutas, et vägistamissäte näebki ette vastutuse ühe teo eest ning maakohtu poolt süü hindamine "keskmiseks" kinnitab pigem erandlike kergendavate asjaolude puudumist.

Arvestades kuriteo raskust — kannatanu vägistamist mitmel moel, teise inimese abitusseisundi ärakasutamist ja vägivalla kasutamist — ning kergendavate asjaolude puudumist, ei leidnud kohus alust Eskola soodsamaks kohtlemiseks.

Ringkonnakohtu otsuse peale on võimalik esitada kassatsioonikaebus riigikohtule 30 päeva jooksul.

Eskola oli kohtu all süüdistatuna karistusseadustiku vägistamist puudutava paragrahvi alusel. Süüdistuse kohaselt astus ta 2022. aasta 7. mail Paide peokeskuses kannatanu, noore pereema tahte vastaselt temaga suguühtesse.

Eskola vedas kannatanu puhkeruumi ja heitis ta piljardilauale. Kannatanu püüdis teda eemale tõugata, kuid ei jõudnud, misjärel astus süüdistatav temaga suguühtesse, põhjustades kannatanule vahekorra ajal valu, surus talle ka padja näkku ja tiris juustest. Läbivaatusel tuvastati kannatanu kehal verevalumid ja marrastused, sealhulgas jalgadel, tuharatel ja suguelunditel.

Süüdistuse järgi pani Eskola vägistamise toime vägivallaga. Ühtlasi kasutas ta ära asjaolu, et naine ei olnud alkoholijoobe tõttu ja füüsiliselt nõrgemana võimeline vastupanu osutama.

Tsiviilhagis taotles kannatanu süüdistatavalt mittevaralise kahju hüvitise väljamõistmist kohtu äranägemisel.

Kahes esimeses kohtuastmes – Pärnu maakohtus ja Tallinna ringkonnakohtus – mõisteti Eskola õigeks. 2024. aasta 1. novembril tühistas aga riigikohus kahe madalama astme kohtu õigeksmõistva otsuse vägistamises süüdistatud Eskola suhtes, leides muu hulgas, et kohtud eelistasid süüdistatava ütlusi kannatanu omadele ega põhjendanud oma seisukohti veenavalt.

Pärnu Maakohus tegi 8. aprillil 2025 otsuse, millega tunnistas Eskola süüdi ja karistas teda kolmeaastase vangistusega. Kohus jättis vangistuse tingimisi nelja-aastase katseajaga täitmisele pööramata. Kohus rahuldas tsiviilhagi ja mõistis süüdistatavalt kannatanu mittevaralise kahju katteks välja 7000 eurot.

Tallinna Ringkonnakohus tühistas 25. novembril 2025 maakohtu otsuse Eskolale mõistetud karistuse ja kannatanu kasuks välja mõistetud mittevaralise kahju hüvitise suuruse osas ning mõistis Eskolale karistuseks 1 aasta 6 kuud vangistust, mille jättis kaheaastase katseajaga tingimisi täitmisele pööramata. Kannatanu mittevaralise kahju katteks mõistis ringkonnakohus Meelis Eskolalt välja 2500 eurot.

Riigikohus tegi tänavu 29. mail otsuse, millega tühistas Tallinna ringkonnakohtu 25. novembri 2025 otsuse ja jõustas Pärnu Maakohtu 8. aprilli 2025 otsuse, välja arvatud osas, millega jäeti Meelis Eskolale mõistetud karistus tingimisi täitmisele pööramata. Riigikohus saatis kriminaalasja uueks arutamiseks Tallinna ringkonnakohtule teises kohtukoosseisus.  

Toimetaja: Mari Peegel

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