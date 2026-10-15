Keldo Venemaa gaasitoru kasutamisest: mina seda õigeks ei pea

Energeetikaminister Erkki Keldo ütles ERR-ile, et soovib oma Läti kolleegiga rääkida, kuidas peatada lõplikult Venemaa gaasitarned läbi kolme Baltimaa kulgeva gaasitoru ning kui lätlastega kokkuleppele ei saa, tuleb vaadata, millised on muud võimalused.

Keldo märkis, et nii pea, kui Läti uus valitsus paika saab, soovib ta oma Läti kolleegiga kohtuda ning sel teemal rääkida.

"Eesti pool nii-öelda kraan, mida meie saame füüsiliselt reguleerida, on kinni, sealt midagi läbi ei saa tulla, aga teine füüsiline toru ja kraan on Läti poole peal, et seda tuleb koostöös lätlaste ja leedukatega läbi arutada," lausus ta.

Läbi Kagu-Eesti kulgev osa gaasitorust kuulub Eleringile ning sellest gaasi Eesti võrku ei pääse ja seega on tegu puhtalt transiidiga, lisas Keldo.

Küsimusele, kui tõenäoline on, et lätlased on nõus kraani kinni keeramisega, vastas Keldo, et enne kohtumist Läti ministriga ei soovi ta spekuleerida.

"Vaatame, millised on võimalused ja lahendused sekkuda. Kuna tõesti kahjuks (gaasitoru) opereerija on Läti riiklik operaator, siis küsimus on ka naabrite ja liitlastega läbirääkimises, aga kindlasti ma seda ütlen, et mina seda õigeks ei pea," ütles ta.

Sanktsioonide võimalikkuse kohta märkis Keldo samuti, et enne tuleb lätlastega läbi rääkida.

"Läti on samamoodi nagu meie olnud eestkõneleja, et võimalikult kõrgeks teha Venemaale selle agressiooni hind. On see siis läbi sanktsioonide, täiendavate tariifide, et me ei rahastaks ühtegi sendiga Vene sõjamasinat, see on ju olnud Läti riigi üldine seisukoht. Selle seisukoha raames ma loodan, et ka minu Läti kolleeg on valmis kaasa mõtlema, et kuidas tarnete isegi potentsiaalne tegemine lõpetada. Hästi oluline on aru saada, et tarneid ei ole üle kahe aasta olnud, aga et kuidas saaks teha nii, et neid ei tuleks ka tulevikus," rääkis Keldo.

"Ma usun ja loodan, et me saame lätlastega kokkuleppele, aga kui ei saa, siis tuleb vaadata, kas ja millised on üldse järgmised võimalused," lisas ta.

Eesti Ekspress kirjutas sel nädalal, et Eesti hoiab töökorras läbi Võrumaa kulgevat gaasitrassi, mida Venemaa saab kasutada oma eksklaavi, Leedu ja Poola vahel asuva Kaliningradi oblasti varustamiseks.

Eesti Ekspress tõi välja, et ükski Eesti poliitik, kes selle valdkonna juhtimisega on viimastel aastatel tegelenud, ei olnud Vene gaasitoru teemaga kursis.

Venemaa vajab gaasi Kaliningradi oblastis asuvate elektrijaamade varustamiseks, kuna Balti riikide lahkumisega Venemaaga ühisest elektrisüsteemist jäi oblast energiasaareks.