X!

Keldo Venemaa gaasitoru kasutamisest: mina seda õigeks ei pea

Eesti
Erkki Keldo.
Erkki Keldo. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Energeetikaminister Erkki Keldo ütles ERR-ile, et soovib oma Läti kolleegiga rääkida, kuidas peatada lõplikult Venemaa gaasitarned läbi kolme Baltimaa kulgeva gaasitoru ning kui lätlastega kokkuleppele ei saa, tuleb vaadata, millised on muud võimalused.

Keldo märkis, et nii pea, kui Läti uus valitsus paika saab, soovib ta oma Läti kolleegiga kohtuda ning sel teemal rääkida.

"Eesti pool nii-öelda kraan, mida meie saame füüsiliselt reguleerida, on kinni, sealt midagi läbi ei saa tulla, aga teine füüsiline toru ja kraan on Läti poole peal, et seda tuleb koostöös lätlaste ja leedukatega läbi arutada," lausus ta.

Läbi Kagu-Eesti kulgev osa gaasitorust kuulub Eleringile ning sellest gaasi Eesti võrku ei pääse ja seega on tegu puhtalt transiidiga, lisas Keldo.

Küsimusele, kui tõenäoline on, et lätlased on nõus kraani kinni keeramisega, vastas Keldo, et enne kohtumist Läti ministriga ei soovi ta spekuleerida.

"Vaatame, millised on võimalused ja lahendused sekkuda. Kuna tõesti kahjuks (gaasitoru) opereerija on Läti riiklik operaator, siis küsimus on ka naabrite ja liitlastega läbirääkimises, aga kindlasti ma seda ütlen, et mina seda õigeks ei pea," ütles ta.

Sanktsioonide võimalikkuse kohta märkis Keldo samuti, et enne tuleb lätlastega läbi rääkida.

"Läti on samamoodi nagu meie olnud eestkõneleja, et võimalikult kõrgeks teha Venemaale selle agressiooni hind. On see siis läbi sanktsioonide, täiendavate tariifide, et me ei rahastaks ühtegi sendiga Vene sõjamasinat, see on ju olnud Läti riigi üldine seisukoht. Selle seisukoha raames ma loodan, et ka minu Läti kolleeg on valmis kaasa mõtlema, et kuidas tarnete isegi potentsiaalne tegemine lõpetada. Hästi oluline on aru saada, et tarneid ei ole üle kahe aasta olnud, aga et kuidas saaks teha nii, et neid ei tuleks ka tulevikus," rääkis Keldo.

"Ma usun ja loodan, et me saame lätlastega kokkuleppele, aga kui ei saa, siis tuleb vaadata, kas ja millised on üldse järgmised võimalused," lisas ta.

Eesti Ekspress kirjutas sel nädalal, et Eesti hoiab töökorras läbi Võrumaa kulgevat gaasitrassi, mida Venemaa saab kasutada oma eksklaavi, Leedu ja Poola vahel asuva Kaliningradi oblasti varustamiseks.

Eesti Ekspress tõi välja, et ükski Eesti poliitik, kes selle valdkonna juhtimisega on viimastel aastatel tegelenud, ei olnud Vene gaasitoru teemaga kursis.

Venemaa vajab gaasi Kaliningradi oblastis asuvate elektrijaamade varustamiseks, kuna Balti riikide lahkumisega Venemaaga ühisest elektrisüsteemist jäi oblast energiasaareks.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

uus telemäng

klassika+jazz+folk

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

15:30

Raadiouudised (15.10.2026 15:00:00)

15:18

Ukraina teatas korraga kuue Vene sõjalennuki hävitamisest Uuendatud

15:05

Toitumisnõustaja: külmal ajal ei tasu suurema söögiisu pärast stressata

14:55

Soome trio vedas Starsi tagasi võiduteele

14:49

Eleri Lillemäe: tehnoloogia võimekus üksi ei taga tõhusat riigikaitset

14:45

Tõnu Naissoo: improviseerimine on mu tugevam külg

14:42

Allikas: USA kaalub varilaevastikule kehtestatud sanktsioonide leevendamist

14:36

"Plekktrummi" külaline tuleval nädalal on filoloog Ivo Volt

14:34

Keldo Venemaa gaasitoru kasutamisest: mina seda õigeks ei pea

14:16

Üksi ümber maailma purjetanud Villem Reinaas: võtsin reisil suuri riske

ringhääling 100

uus saatesari

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

14.10

Rootsi vangid: motivatsioon pürgida õiguskuuleka elu poole on kadunud

15:18

Ukraina teatas korraga kuue Vene sõjalennuki hävitamisest Uuendatud

07:24

Bulgaarias asuvat Starlinki maajaama tabas rünnak

14.10

Sõja 1694. päev: Ukraina droonid tabasid Venemaa suurimat andmekeskust Uuendatud

14.10

FBI: direktor Kash Patel ei viibi Venemaal Uuendatud

14.10

Ukrainale piirati ligipääsu Starlinki satelliitsidesüsteemile

06:55

FT: USA soovib Euroopalt osa Vene külmutatud varade vabastamist

08:14

Zelenski: Ukraina jätkab Vene naftatöötlemistehaste ründamist

14.10

Venemaalt imporditakse Eestisse endiselt toidukaupu

14.10

Kohus ei rahuldanud Leedo kaitsja taotlust vangistus edasi lükata

ilmateade

SPORT

14:55

Soome trio vedas Starsi tagasi võiduteele

14:14

Portsmouth sai magusa võidu, aga Shein jäi taas pingile

13:35

Malaisia kaalub vormel-1 karussellile naasmist

12:55

Tamm jõudis Hiinas veerandfinaali

loe: kultuur

14:36

"Plekktrummi" külaline tuleval nädalal on filoloog Ivo Volt

14:13

Rahvusooperi alajuhid: nõukogu peaks keskenduma kogu rahvusooperi huvidele

12:44

Eeva Mägi filmist "Mo Amor": see räägib muuhulgas ka hirmust tõeliselt armastada

11:29

Sõltumatu tantsu päevik | Linnahall ja festival festivalis

loe: eeter

15:05

Toitumisnõustaja: külmal ajal ei tasu suurema söögiisu pärast stressata

14:45

Tõnu Naissoo: improviseerimine on mu tugevam külg

14:16

Üksi ümber maailma purjetanud Villem Reinaas: võtsin reisil suuri riske

13:20

Ravimtaimeaia perenaine: nõgeses on pool Mendelejevi tabelit sees

Raadiouudised

13:30

Erakonnad kulutavad valimiskampaania1-2 miljonit eurot

13:10

Õdede koolitus ei vasta haiglate vajadustele

13:05

Sünnitusjärgne depressioon on Eestis aladiagnoositud

12:25

Raadiouudised (15.10.2026 12:00:00)

11:05

Kuriteoga saadud vara konfiskeerimine muutub lihtsamaks

11:00

EL ülemkogu arutab lisaks majandusele ka suhteid USA-ga

09:25

Raadiouudised (15.10.2026 09:00:00)

14.10

Päevakaja (14.10.2026 18:00:00)

14.10

Spetsialistide puudus viib Ahtme psühhiaatriahaigla sulgemiseni

14.10

Narva piirijärjekorda haldav ettevõte küsib raskuste tõttu tegevustoetust

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo