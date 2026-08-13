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Keldo Nebiusest: oleme konsulteerinud Eesti julgeolekuasutustega

Eesti
Erkki Keldo
Erkki Keldo Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Kuivõrd Eestis AI-tehasega tööd alustav Vene taustaga Hollandi ettevõte Nebius on tekitanud küsimusi ka valitsuses, on suheldud Eesti julgeolekuasutustega, et riske minimeerida, ütles majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo (Reformierakond).

ERR kirjutas juuli lõpus, et tehisintellekti taristu arendamisega tegelev rahvusvaheline tehnoloogiaettevõte Nebius värbab Tallinnasse töötajaid ning et Nebiuse puhul ei saa mööda küsimusest nende seotuses Venemaa tehnoloogiaettevõttega Yandex, sest Nebius sündis pärast seda, kui Yandex sattus Venemaa täiemahulise sissetungi tõttu Ukrainasse sanktsioonide alla.

Postimees kirjutas kolmapäeval, et Nebiuse taust jahmatab julgeolekueksperte, sest kuigi Nebius on sidemed Venemaaga ametlikult katkestanud, kannab ettevõte ajaloolist taaka koostööst Venemaa föderaalse julgeolekuteenistusega.

Kuivõrd ka riigiasutustel on olnud muresid Nebiuse ning ka Hüürus tegutsema asuva AI-tehase tööjõu kohta, on konsulteeritud Eesti julgeolekuasutustega, ütles Keldo.

"Ühtepidi on sellised tipptasemel investeeringud /.../ kõik kindlasti Eestisse väga oodatud, aga teistpidi on valitsuse kohustus kindlasti vaadata suuremat julgeolekupilti. Ehk jah, me oleme teadlikud taustast, me oleme ka suhtluses Eesti asutustega, kindlasti riske minimeerime," lausus ta.

"Hästi oluline on aru saada, et tegemist on puhtalt ju erainvesteeringuga /.../, aga me kindlasti kõik sellised potentsiaalsed julgeolekuriskid peame maandama," lisas Keldo.

Kui tekivad küsimused ettevõtte taustas või tööjõus, on olemas reeglid ja julgeolekuasutused ning viimased on võimalikest riskidest ja ohtudest ka avalikkust teavitanud, märkis minister.

"Kindlasti tuleb jälgida seda, et mistahes tundlikud andmed, tundlikud sektorid, ka tundlikud tehnoloogiad ei satu näiteks riskiriikide kätte. Ja me peame jälgima erinevate andmete kasutamisel, kelle tehnoloogiaga, kelle juures me mingeid andmeid kasutame, hoiame, et need oleks kaitstud. Seda me kindlasti teeme," lausus Keldo.

Keldo sõnul arutati Nebiuse teemat ka neljapäeval valitsuskabinetis ja teemaga jätkatakse lähinädalatel.

"Eesti ettevõtjad peavad mõistma neid võimalikke riske, muuhulgas ka seesama ettevõtte (Nebius – toim.), et Vene taustaga, Vene kontaktidega tegijad ei ole siin liiga avasüli vastu võetud ja me kindlasti oleme mõnevõrra teravama närviga selles, kui on seda võib-olla teised Euroopa riigid. Ja nii see ka tulevikus jääb. Aga kindlasti julgeolekuasutused teavitavad ka nii palju kui võimalik avalikkust ja neid ettevõtjaid võimalikest riskidest ning riigiasutusi ja riigisektorit, kuidas neid riske maandada," lausus Keldo.

Hüürus asuvas Greenergy Data Centersi andmekeskuses alustab sellel aastal tööd Hollandi pilveettevõtte Nebius Tallinna AI-tehas, mis oma 22-megavatise võimsusega on Baltimaade suurim.

2024. aastal müüs Nebius oma Venemaa äriüksused ja võttis nimeks Nebius Group, mille peakorter asub Hollandis. Nebiuse juht Arkadi Volož on ühtlasi üks Yandexi asutajaid, kuid praeguseks on ta Venemaa kodakondsusest loobunud.

Greenergy esindaja ütles möödunud kuul, et peab sildistamist kohatuks, sest Nebius on ilmselt üks sügavamalt läbipuuritud organisatsioone, arvestades asjaolu, et nad on hoolimata kunagisest seosest Venemaaga võitnud nii Meta, Microsofti, Nvidia, USA valitsuse kui ka New Yorgi börsi usalduse.

Toimetaja: Marko Tooming

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