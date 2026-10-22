Kaja Rattas: rändesurve paneb proovile KOV-ide ja riigiasutuste võimekuse

Kui rändesurve kestab pikemat aega, ei ole realistlik eeldada, et omavalitsused või sotsiaalkindlustusamet suudavad jätkata määramata aja jooksul seniste töötajate ja vahenditega, kirjutab Kaja Rattas.

Kasvanud rändesurve on pannud proovile omavalitsuste ja riigiasutuste võimekuse. Eriti suure surve alla on sattunud Rae vald, kuid lisakoormust on kandnud ka Tallinna linn.

Oleme sotsiaalkindlustusametis tulnud Rae vallale appi ja võtnud alates juunist enda kanda suure osa saatjata alaealiste esindamisest politsei menetlustes. Seda kõike ilma lisatöötajate ja -rahata, oma igapäevatöö kõrvalt ning sageli õhtuti ja nädalavahetustel. Nüüd otsime koos ministeeriumide, politsei- ja piirivalveameti (PPA) ja omavalitsustega lahendust, mis peaks vastu ka pikemaajalisele rändesurvele.

Sotsiaalkindlustusamet on suvest saadik toetanud Rae valda juhtumites, kui Eestisse saabunu väidab, et ta on tegelikult alaealine. Praeguseks on selliseid juhtumeid kogunenud juba 120, milleks on meie teenistujatel kulunud 247 töötundi ehk umbes 30 täistööpäeva.

Halduskoormus on kahtlemata suur, kuid nende arvude taga on noored inimesed oma keeruliste elulugudega. Nad räägivad siia jõudes pikkadest päevadest metsades, sõitudest kitsastes autodes koos paljude teiste inimestega, ebakindlusest ja kohati ka vägivallast. Nende jutustustes korduvad keerulised elutingimused kodumaal, soov leida Euroopas paremaid võimalusi ning sellele järgnenud pikk ja kurnav rändeteekond.

Riigina on meie kohustus tagada siia saabunud laste õigused. Esimene samm on esindada noort, kes on kaugele võõrale maale sattunud. See vajadus võib tekkida ootamatult, vaid mõnetunnise etteteatamisega, ka hilisõhtul või nädalavahetusel.

Seaduse järgi on see eelkõige omavalitsuse ülesanne, aga suurenenud rändesurve olukorras vajab omavalitsus riigi tuge. Rae vald on teinud suurepärast tööd, meie suhtlus on surve algusest peale olnud koostöine ja lahendusi otsiv.

Nii asusimegi sotsiaalkindlustusametis Rae vallale appi ja võtsime enda kanda suure osa väidetavate alaealiste esindamistoimingutest. Rändesurve tõttu ei tohi surve alla sattuda meie siinsete laste ja perede heaolu toetamine.

Mida tähendab saatjata alaealise esindamine?

Sotsiaalkindlustusamet ei otsusta, kas noor võib Eestisse jääda, seda teeb PPA. Meie ülesanne on jälgida, et võimaliku alaealise õigused oleksid menetluse käigus kaitstud. Aitame noorel mõista, mis temaga toimub ja oma arvamust väljendada ning jälgime, et tema huvide ja vajadustega arvestataks.

Lisaks osalevad meie spetsialistid vanuse hindamise komisjonide töös. Paljudel saabujatel puuduvad usaldusväärsed isikut tõendavad dokumendid, mistõttu tuleb nende võimalikku vanust täiendavalt hinnata.

Meie lastekaitseeksperdid aitavad seejuures arvesse võtta noore arengut, elukogemust, tausta ja võimalikke läbielamisi. Esindamine ei tähenda üksnes mõne protseduuri juures olemist, vaid ettevalmistust, dokumentidega tutvumist ja infovahetust eri asutustega.

Keeruline olukord ei tohi segada laste kaitsmist

Rändesurve tõttu tekkinud olukord on põhjustanud ebamugavust ning häirinud oluliselt tavapärast töörütmi ja see on arusaadav. Sotsiaalkindlustusametis anname endast parima, et kohalikku omavalitsust toetada. Oluline on, et Rae valla lastekaitsjad saaksid keskenduda ennekõike oma valla laste ja perede heaolule, aga riigina on meie kohustus tagada ka siia jõudnud saatjata alaealiste õigused.

"Lisaressurssi me rändesurve lahendamiseks pole saanud ning peagi võib meie igapäevaste ülesannete täitmise kvaliteet surve alla jääda."

Eelpool sai juba mainitud, et nüüdseks on SKA teenistujad kulutanud 30 täistööpäeva võimalike alaealiste juhtumite selgitamisele. Need on meie töötajad, kes igapäevaselt tegelevad lastekaitse küsimustega, sh lasteabi infotelefonile vastamisega. Lisaressurssi me rändesurve lahendamiseks pole saanud ning peagi võib meie igapäevaste ülesannete täitmise kvaliteet surve alla jääda.

Viimaste kuude kogemus on näidanud, et nii meie kui ka omavalitsused suudame keerulises olukorras kiiresti oma tööd ümber korraldada ja täiendavaid ülesandeid täita, kuid ajutised lahendused, mis põhinevad töötajate lisapingutusel, ei saa asendada püsivat ja piisavalt rahastatud töökorraldust.

Suve algusega võrreldes on meil nüüd märksa rohkem praktilist kogemust ning selgem arusaam, mida on vaja teha ja mis on kitsaskohad. Otsime koos sotsiaalministeeriumi, siseministeeriumi, PPA ja omavalitsustega toimivat lahendust.

Ühe võimalusena valmistame ette lepingulise partneri kaasamist, kes aitaks tagada saatjata alaealiste esindamise ka olukorras, kus omavalitsuse ja sotsiaalkindlustusameti jõud on otsakorral.

Kui rändesurve kestab pikemat aega, ei ole realistlik eeldada, et omavalitsused või sotsiaalkindlustusamet suudavad jätkata määramata aja jooksul seniste töötajate ja vahenditega.