Politsei pidas kinni kuus ebaseadusliku rände korraldamises kahtlustatavat

Viimasel paaril päeval on politsei kinni pidanud kuus välismaalast, keda kahtlustatakse ebaseadusliku rände korraldamises ja lisaks 19 inimest, kes on nendega koos Eestisse seaduslikku aluseta tulnud välismaalast. Prokuratuur taotleb kuue kahtlustatava vahistamist või kohest karistamist kiirmenetluses.

Kahtlustuse järgi toimetasid mehed sõidukitega Eestisse inimesi, kellel puudus seaduslik alus riiki sisenemiseks.

3. oktoobril kella 17 paiku pidas politsei Tori vallas kinni Läti numbrimärkidega Volvo, mida juhtis 62-aastane Saksamaa kodanik. Sõiduki salongist ja pagasiruumist leiti seitse meest, kes olid enda sõnul pärit Marokost ja Somaaliast. Nende riided olid läbimärjad ja määrdunud ning neil puudusid isikut tõendavad dokumendid. Autot juhtinud mehe pidas politsei kahtlustatavana kinni.

Politsei pidas kinni ebaseadusliku rände korraldamises kahtlustatavad Autor/allikas: PPA

4. oktoobril avastasid piirivalvurid Paldiski Põhjasadamas Rootsi suundunud Audi pagasiruumist kolm Eestis seadusliku aluseta viibinud välismaalast. Dokumentideta mehed olid osaliselt peidetud teki alla. Enda sõnul on mehed pärit Eritreast ja Etioopiast.

Sõidukit juhtinud 20-aastasel Ukraina kodanikul oli Rootsi elamisluba, kuid tema esitatud juhiluba osutus võltsituks. Autos viibis lisaks ka teine Ukraina kodanik. Kaks Ukraina kodanikku peeti kahtlustatavatena kinni, ülejäänud välismaalased paigutati kinnipidamiskeskusesse.

5. oktoobri varahommikul kella 4 paiku pidas politsei Häädemeeste vallas kinni Leedu registrimärgiga Toyota. Sõidukit juhtis Leedu elamisloaga 22-aastane Pakistani kodanik. Autos viibisid veel teine Leedu elamisloaga Pakistani kodanik ning kaks Somaalia kodanikku, kellel puudusid isikut tõendavad dokumendid.

Seltskond toimetati Pärnu politseijaoskonda, et kontrollida nende Eestisse saabumise ja siin viibimise asjaolusid. Pakistani kodanikud peeti kuriteos kahtlustatavatena kinni.

6. oktoobri öösel kella ühe paiku pidas politsei Tallinna-Tartu-Luhamaa maantee 85. kilomeetril kinni Läti numbrimärkidega sõiduauto Kia Sportage, mida juhtis 63-aastane Bulgaaria kodanik. Sõiduki salongist ja pagasiruumist leiti kokku seitse ebaseaduslikult riiki sisenenud meest, kes olid kõik pärit kolmandatest riikidest. Sisserändajad viidi Tartu politseijaoskanda, bulgaarlane peeti kahtlustatavana kinni.

Politsei pidas kinni ebaseadusliku rände korraldamises kahtlustatavad Autor/allikas: PPA

Vanemprokurör Toomas Koitmäe sõnul esitab prokuratuur kohtule taotlused kõikide kahtlustatavate vahistamiseks või nende kiirmenetluses karistamiseks.

"Sellised kuriteod on rahvusvahelised ja organiseeritud, mistõttu on oluline inimsmugeldamises osalejad kiiresti tuvastada ja kinni pidada. Hõlptulu teenimiseks inimeste üle piiri vedamisega osalevad inimesed organiseeritud kuritegevuses, riskivad nii enda tulevikuga kui ka transporditavate elu ja tervisega," ütles Koitmäe.

Praeguseks on politsei alates juulist kinni pidanud 303 Eestisse ebaseaduslikult saabunud välismaalast. Tallinna kinnipidamiskeskuses viibib 226 välismaalast. Lätile on üle antud 93 inimest, kes saabusid Valgevenest Läti kaudu ebaseaduslikult Eestisse.