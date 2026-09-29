"Impulss": hoogustunud illegaalne ränne tõi suurema tähelepanu riigipiirile

Sel suvel hoogustunud illegaalne ränne pani aktiivsemalt reageerima ka Eesti ametkonnad ja nüüd registreeritakse riiki tulijaid hoolikamalt maismaapiiril ja väljujaid Tallinna sadamas, selgub selle nädala "Impulsist", mille meeskond politsei- ja piirivalveameti (PPA) reidil kaasas käis.

"Impulsi" videolugu piirivalvuritega näeb selle loo päisest.

Tallinna piiripunkti juht Raavo Järva selgitas sadamas "Impulsile", et PPA asi on rahvahulgast välja sõeluda need inimesed, kes vajaksid tähelepanelikumat kontrolli.

"Migrandid, kes on tulnud, võib-olla nad ei tunne ennast siin nii mugavalt ja selle tõttu nad käituvad pisut võib-olla selliselt, mis ei ole nagu tavaline turist. Me tunneme selle üldiselt ära," rääkis Järva, kelle vastu piirivalve rohkem huvi tunneb.

Paari kuuga on sadamast vahele võetud ligemale 20 ebaseaduslikku sisserändajat. Suve jooksul saadi mitu illegaali kätte inimeste vihjete peale, kui näiteks Nõmmel teatati suuremast pundist või õhtusel rattasõidul nähti tunnelis redujataid.

Lisaks sellele, et Eesti on tugevdanud enda piirikontrolli, läkitas PPA abijõude ka illegaalse rände epitsenrisse - Valgevene-Läti piirile.

"See Läti-Valgevene piir täna on hästi aktiivne ja on aktiivne just seetõttu, et Valgevene poolel on väga palju inimesi, kes soovivad pääseda Euroopa Liitu," lausus Rain Järv, kes juhtis Estpol11 rotatsiooni Lätis augusti keskel.

Kui uudistes on näidatud, kuidas piiril on kaevatud lausa tunnelid, siis Järve sõnul on piiril jalutades teisel pool näha sõna otseses mõttes põõsastes sahistamist.

"Visuaalselt on neid näha. Neid ei ole üks, neid on oluliselt rohkem. Natukene huumorivõtmes võib öelda, et käib selline kassi-hiire mäng, et proovitakse ju leida neid nõrku kohti, kust on võimalik ebaseaduslikult piiri ületada," rääkis Järve.

"Neid mehhanisme on erinevaid: proovitakse isetehtud redelitega, kaetakse lõiketraati kinni, proovitakse üle ronida. Proovitakse tulla läbi aia, aia alt ehk siis kõik võimalikud viisid."

Kuigi Rain Järve enda piiril oleku ajal väga suuri eskalatsioone ei olnud, siis seal toimuv on Valgevene riigi teadlik tegevus ja seetõttu võib pidada Euroopasse liikujaid ka rändesurve ohvriteks.