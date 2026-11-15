Prokuratuur teatas Eesti kaitsetööstusettevõtte vastu suunatud intsidendist

Riigiprokuratuur teatas, et ööl vastu laupäeva toimus Eesti kaitsetööstusettevõtte vastu suunatud intsident, mille täpsemaid asjaolusid jagatakse avalikkusega kell 15. Pressikonverentsist teeb ERR-i portaal otseülekande.

Peaprokurör Astrid Asi ja kaitsepolitseiameti peadirektor Margo Palloson annavad pühapäeval kell 15 ülevaate insidendist, mis oli suunatud Eesti kaitsetööstusettevõtte vastu.

Enne seda ei soovi prokuratuur juhtunu kohta infot avaldada.

Valvepressiesindaja ütles ERR-ile, et asjaolusid alles täpsustatakse.