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New Orleansis põrkas tanker kokku kruiisilaevaga

Välismaa
Kruiisilaev American Heritage pärast kokkupõrget tankeriga
Kruiisilaev American Heritage pärast kokkupõrget tankeriga Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Gerald Herbert
Välismaa

USA-s New Orleansis Mississippi jõel sõitis tanker otsa sadamas seisnud kruiisilaevale, mis seejärel ümber läks, vahendas CNN.

Louisiana kuberner Jeff Landry nimetas toimunut "Mississippi imeks", kuna kõik 197 reisijat pääsesid eluga.

Linnapea Helena Moreno sõnul viidi reedel 32 inimest kergemate vigastustega haiglasse, samas kui teistele anti sündmuskohal abi marrastuste ja sinikate tõttu.

USA rannikuvalve kapteni Melanie Burnhami sõnul näis, et tanker Atlantic Asphalt kaotas juhitavuse, ent õnnetuse täpne põhjus on seni teadmata.

Linnapea Moreno ütles, et reisijad hakkasid pärast esimest kokkupõrget laevalt maabuma, kuid seejärel hakkas alus uppuma ning lõpuks "vajus kreeni ja läks kummuli".

Moreno sõnul reageerisid New Orleansi tuletõrjujad õnnetusele kohe ning kasutasid inimeste päästmiseks kailt alla lastud redeleid.

Ta lisas, et ka teised Mississippi jõel viibinud laevad tulid appi inimesi veest välja aitama.

Operaatori andmetel ehitati kruiisilaev American Heritage 2015. aastal ja laev mahutab 150 reisijat. 

Moreno ütles, et osa reisijaid jättis oma isiklikud asjad uppuvale laevale ja peatub nüüd kohalikes hotellides. Linn teeb koostööd partneritega, sealhulgas Ameerika Punase Ristiga, et tagada kõikidele reisijatele majutus, transport ja vajalikud retseptiravimid.

Kuberner Landry kiitis kõiki osalenud asutusi ja märkis, et pidev omavaheline koostöö valmistas nad taoliseks olukorraks ette.

Osariigile tuge pakkunud president Donald Trump kiitis samuti päästjaid, kirjutades sotsiaalmeedias: "Kõik korrakaitsejõud ja päästjad tegid fantastilist tööd!"

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: CNN

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