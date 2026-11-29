Jõulutuledega valgustatakse suuremaid tänavaid, parke ja haljasalasid, linnaosade jõulukuuski ning silmapaistvamaid puid ja puuderühmi. Eesmärk on muuta linnaruumi pimedal ajal meeldivamaks ning tuua jõuluvalgust kõigisse linnaosadesse, teatas linnavalitsus.

Tänavu jõuab pühadevalgus senisest enam Tallinna suurematele teedele, kuhu tuleb ligi 700 uut mastikaunistust. Pikemad kaunistatavad teelõigud kulgevad Pirita, Merivälja ja Ranna tee ääres ning Nõmmel mööda Pärnu maanteed Hiiu tänavast Suvila tänavani.

Kesklinnas saavad kaunistused Narva maantee Viru ringist Pronksi tänavani ning Pärnu maantee Viru ringist Draamateatrini. Lasnamäel ehitakse muuhulgas Laagna, J. Smuuli ja Mustakivi teed. Varasematest hooaegadest tuttavad kaunistused süttivad taas Ahtri tänaval ja Reidi teel, Sõle tänaval Paldiski maanteest Kopli tänavani ning Sõpruse puiesteel Koskla tänavast Tammsaare teeni.

Samuti süttivad taas eelmisel aastal 25 paika lisatud valgusketid, mida on kokku ligi 10 kilomeetrit.

Talvevalgustuse laiendamist koordineerib Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet.

Tallinna 2026. aasta eelarves on talvevalgustuseks ette nähtud 700 000 eurot.