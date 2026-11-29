Haridus- ja teadusministeerium soovib teist korda viimase paari aasta jooksul ühendada Valga riigigümnaasiumi Valgamaa kutseõppekeskusega. Idee on tekitanud kohapeal taas tugevat vastuseisu.

Ministeerium soovib uue ühendõppeasutuse luua juba järgmise aasta 1. augustiks ja õppetöö peaks seal algama aasta hiljem. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (E200) rõhutas, et jutt käib siiski kümne, mitte ühe aasta vaatest.

Lapsed ja nende vanemad ei saa enam aru, milline on piirilinna hariduselu perspektiiv või tuleb Valgast varakult mujale kolida.

"Sellega ongi lihtsalt aega viidetud, et lükatakse laualt ära ja siis tuuakse jälle teemaks. Võiks teha ühe istumise, võtta kampa noored ja koolijuhid ning arutleda teemal, mis oleks õige lahendus," ütles Valga gümnaasiumi õpilasesinduse president Elis Kommer.

"Selle asutuse nimeks, mis Valgas on, võib jääda Valga gümnaasium," lausus haridusminister Kristina Kallas. "Lisaks sellele, et ta pakub ainult keskharidust, pakub ta õppimisvõimalusi ka neile, kes valivad keskhariduse koos kutseharidusega ehk kutseharidus, mis täna on eraldi, liidetakse koos keskharidusega ühte õppeasutusse."

"Õpilaste arv väheneb. Kahe kooli jaoks võrdselt ei jagu Valgas tulevikus gümnaasiumiõpilasi," nentis minister.

Praegu õpib Valga riigigümnaasiumis 160 ja kutsekeskhariduses ligi 200 noort, kokku on kutseõppekeskuses õppijaid ligi 1000.

Valga vallavolikogu ja koolide juhid saatsid kolmele ministrile pöördumise, kus kinnitasid, et koolide ühendamise mõju pole piisavalt kaalutud ja mõlemal õppeasutusel on erinevad, kuid võrdselt olulised ülesanded.

"Täna pole meie ühiskond valmis vastu võtma mitteselget gümnaasiumihariduse kontseptsiooni. Kui sellele leitakse hea selge vastus, miks võiks haridus olla hoopis teises võtmes, siis ma usun, et ka ühiskond on valmis muutusteks," sõnas Valga gümnaasiumi direktor Andrus Murumaa.

Valgamaa kutseõppekeskuse juht Margus Ojaots soovitab mõelda veel laiemalt ja luua üks suur Kagu-Eesti kool.

"See ei peaks hõlmama ainult ühte-kahte kooli, vaid otsuste tegemisel peaks analüüsima laiemat piirkonda. Võib-olla parim näide on töötukassa – kui nemad hakkasid oma struktuure reformima, vaadati olukorda piireületavalt," sõnas Ojaots.

Kallas kinnitas, et gümnaasiumi- ja kutseharidust kogu Eestis kokku liita plaanis pole. Lisaks Valgale on see päevakorras Räpinas, Hiiumaal kool juba alustas.

"Kindlasti peaksime välja mõtlema, kuidas meie gümnaasium saaks õpetada midagi, mis on ainulaadne ja teha seda nii, et kutseõppekeskus saab seda oma praktiliste oskustega parandada," ütles Valga vallavanem Mart Kase.

Valgamaal pakutakse gümnaasiumiharidust ka munitsipaalkoolides Tõrvas ja Otepääl ning sulgeda neid ei plaanita.

"Pika vaate plaan näeb ette, et 2035. aastaks võtab riik keskhariduse vastutuse enda kanda. Kõik gümnaasiumid Eestis on tulevikus riigigümnaasiumid," lausus Kallas.

Statistika näitab, et 60 protsenti noortest üle riigi ei soovi kodukoha gümnaasiumis õpinguid jätkata.