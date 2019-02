Kolmapäeval Tallinna külastanud Tšerjomin tutvustas Aasale viimase kümnendi arenguid Moskvas ning tegi ettepaneku linnadevahelist suhtlemist elavdada.

Jutuks tul ka kahe linna kultuurisuhete arendamine. Tallinna ja Moskvat seovad tänagi mitmed kultuuriprojektid ja nimed. Näiteks oli Eri Klas aastail 2006 – 2011 Moskva Novaja Opera peadirigent. Käesoleval, Klasi 80. juubeliaastal on Novaja Opera kahe etendusega Birgitta festivali peakülaline. Kohtumisel arutati, kuidas tähistada Eri Klasi 80. sünniaastapäeva Moskvas ning kuidas linnad sellele kaasa aidata saavad. Novaja Operas toimub oktoobris Eri Klasi mälestuskontsert, mida Tallinn aitab rikastada tuntud Eesti artistidega.

Lähiajal toimuvast võib nimetada Moskva kuulsa tantsuansambli Gžel kontserti Alexela kontserdimajas 20. veebruaril, mille piletid tänu mõlema linna toetusele on kättesaadavad igale Tallinna elanikule.

Taavi Aasa sõnul arutati ka pikemaid koostööplaane. "Moskva linn tegi ettepaneku taaselustada 2008. aastal Moskvas ja 2010. aastal Tallinnas toimunud vastastikuste kultuuripäevade formaat. Usun, et selline koostöövorm on huvipakkuv eelkõige mõlema linna elanikele. Kuulates viimase aja arenguid Moskva majanduselus ja sotsiaalpoliitikas usun, et meil on teineteiselt ka linnaelu edendamisel rohkesti õppida," rääkis Aas.