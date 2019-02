Eesti-Vene kahepoolsete suhete osas nõustusid pooled, et mitmes valdkonnas on koostöö hea, näiteks kultuuri, piiriülese koostöö, piiriveekogude kaitse ja säästliku kasutamise alal ning inimestevaheliste kontaktide edendamisel, teatas välisministeeriumi pressiesindaja.

Eesti delegatsiooni juhtinud poliitikaosakonna peadirektor Lembit Uibo sõnas, et nii kahepoolsete kui ka Venemaa ja Lääne vaheliste suhete tänast madalseisu on võimalik ületada ainult Venemaa-Ukraina konflikti lahendamise kaudu, mis on seatud peamiseks tingimuseks koostöösuhete taastamisele nii Euroopa Liidu kui NATO-ga.

Kohtumisel arutasid pooled ka Eesti-Vene piirilepingutega seonduvat ning tõdesid, et lepingute jõustamine on mõlema riigi huvides ja aitaks kaasa kahepoolsete suhete parandamisele. Piirilepete ratifitseerimise seaduse eelnõu on läbinud riigikogus esimese lugemise 2015. aasta sügisel. Varasemalt olid pooled kokku leppinud, et ratifitseerimisega liigutakse edasi paralleelselt.

Vene välisministeeriumi delegatsiooni juhtis välisministeeriumi II Euroopa osakonna peadirektor Sergei Beljajev.

Eelmised Eesti ja Vene välisministeeriumite vahelised poliitilised konsultatsioonid toimusid 2017. aasta detsembris Tallinnas.