Majori auastmes luureohvitseri süüdistatakse täpsemalt selles, et ta andis salastatud informatsiooni ühele Serbia kodanikust naisele, kes on kahtlustuste kohaselt Venemaa spioon. Juhtumit uurivad nii Belgia föderaalprokuratuur kui ka parlamendi julgeolekuasutuste järelevalvekomisjon, vahendas EUobserver.

Teemast kirjutas esimesena ajaleht De Morgen oma ADIV-i allikatele viidates.

Lisaks on teada, et ametiülesannete täitmiselt on eemaldatud üks kõrgem ADIV-i ametnik, vastuluureosakonna juht Clement Vandenborre, keda süüdistatakse salastatud andmete nõuetele mitte vastavas käitlemises ning muudes juhtimisvigades ja tööalastes rikkumistes.

ADIV-i peamiseks ülesandeks on Belgia relvajõudude salajase informatsiooni kaitse nii Belgias kui ka välisriikides.

Brüsselis asuvad nii NATO peakorter kui ka paljud Euroopa Liidu institutsioonid, kuid neid peab välismaise spionaaži eest kaitsma teine julgeolekuteenistus, tsiviilametnikest koosnev VSSE. Kindel on aga see, et Belgia näol on Brüsselis paiknevate rahvusvaheliste organisatsioonide tõttu tegu olulise luuretegevuse sõlmpunktiga.