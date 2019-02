Statistika kohaselt on USA riigivõlg 22,01 triljoni dollarit. Kui president Donald Trump 2017. aastal ametisse astus, oli riigivõlg 19,95 triljonit dollarit, vahendas AP.

Riigi võlakoormuse kasv on kiirenenud alates 2017. aasta detsembrist, mil Trumpi 1,5 triljoni dollari suurune maksukärbe heaks kiideti. Samuti on kasvatanud võlakoormust kongressi otsus eelmisel aastal, mille kohaselt tõsteti kulutusi siseriiklikele ja sõjaväelistele programmidele.

Riigivõlg on aastaste eelarvepuudujääkide kogusumma. Kongressi eelarveameti prognoosi kohaselt kasvab eelarvedefitsiit igal aastal ligi triljoni dollari võrra kuni aastani 2029. Suurem osa defitsiidist tuleneb sotsiaalkindlustuse ja tervishoiu kulude kasvust.

Trumpi administratsioon on öelnud, et maksukärped tasuvad end lõpuks ära, kuna kiirendavad majanduskasvu. Paljud majandusteadlased vaidlevad sellele aga vastu.

Enne presidendiks saamist süüdistas Trump oma eelkäijat Barack Obamat riigivõla kasvatamises. Trump on öelnud, et Obama viis riigi põhimõtteliselt pankrotti, vahendas The Washington Post. Pärast esimest vabariiklaste debatti viitas Trump riigi võlakoormusele ning ütles, et USA vajab selle korda saamiseks kedagi temasarnast. Kampaania jooksul kritiseeris Trump korduvalt, et Obama lasi riigi võlakoormusel jõuda 20 triljoni dollarini. Tegelikult ületas riigivõlg 20 triljoni dollari piiri Trumpi enda valitsuse ajal.

Kui võrrelda Trumpi ja Obama kaht esimest presidendiaastat, siis on võlakoormus kasvanud Trumpi ajal aeglasemalt. Obama esimese kahe aasta jooksul kasvas võlakoormus 10,6 triljonilt 14,1 triljonini, Trumpi ajal 19,9 triljonilt 22 triljonini.