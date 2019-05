EL eemaldab Bermuda, Aruba ja Barbadose maksuparadiiside mustast nimekirjast

Kolm saart lisati maksuparadiiside nimekirja märtsis, sest EL leidis nende maksureeglites puudusi, mis võiksid soodustada maksudest kõrvalehoidmist teistes riikides, vahendas Reuters.

Bermuda, Aruba ja Barbados on ainsad kolm EL-i territooriumit, mis praegu nimekirja kuuluvad.

EL-i riike isegi ei kontrollita, sest eeldatakse, et nad järgivad reegleid. Samas on Euroopa Parlament süüdistanud seitset EL-i riiki maksuparadiisiks olemises. Need riigid on Luksemburg, Küpros, Iirimaa, Malta, Ungari, Belgia ja Holland.

Riikide lisamise musta nimekirja otsustavad kõik EL-i liikmesriigid. Igaühel neist on õigus kasutada selles küsimuses ka vetot.

Riik või territoorium eemaldatakse mustast nimekirjast, kui nad on kõrvaldanud suurimad probleemid ning lubavad teha edaspidi maksunduse läbipaistvuse suurendamiseks reforme.

Pärast reedet jääb EL-i maksuparadiiside nimekirja 12 riiki või territooriumit: Araabia Ühendemiraadid, Omaan, kolm USA territooriumit - Samoa, Guam ja USA Neitsisaared -, Belize, Fidži, Marshalli Saared, Vanuatu, Dominica, Samoa ning Trinidad ja Tobago.

Musta nimekirju pandud riikide maine saab kannatada ning nende tehinguid EL-iga kontrollitakse rangemalt.

EL lõi oma musta nimekirja 2017. aasta detsembris pärast paljastusi, mille kohaselt paljud ettevõtted ja jõukad inimesed kasutasid maksude vältimise skeeme. Esialgu kuulus nimekirja 17 riiki või territooriumit, kuid see vaadatakse regulaarselt üle.