EL eemaldab Šveitsi maksuparadiiside hallist nimekirjast

Otsuse peavad ühehäälselt heaks kiitma 28 liikmesriigi rahandusministrid, kes kohtuvad järgmisel neljapäeval Luksemburgis.

Šveits on hallis nimekirjas olnud alates nimekirja loomisest 2017. aastal. Hallis nimekirjas olek tähendab, et riigi maksureegleid peetakse ebaadekvaatseks, kuid riik on lubanud neid parandada.

"Nüüd on vajalikud reformid läbi viidud ja avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ja seega tuleb ta nimekirjast eemaldada," seisis dokumendis.

Nimekirjast kõrvaldatakse tõenäoliselt ka Albaania, Costa Rica, Mauritius ja Serbia.

Araabia Ühendemiraadid (AÜE) ja Marshalli Saared kõrvaldatakse maksuparadiiside mustast nimekirjast.

See jätaks musta nimekirja ainult üheksa riiki või territooriumi: Ameerika Samoa, Belize, Fidži, Guam, Omaan, Samoa, Trinidad ja Tobago, Ühendriikide Neitsisaared ja Vanuatu.

Euroopa Liit koostas nimekirja pärast mitut maksude vältimise skandaali, nende seas niinimetatud Panama paberite ja LuxLeaksi leke.

Mustas nimekirjas olemise peamine tagajärg on Euroopa Liidu arenguabist ilma jäämine.